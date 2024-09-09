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تطوير يدعم 24 مشروعا لزيادة نشاطها الاقتصادي

9/9/2024 3:30:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طارق الدعجة عمان- وصل عدد المنشآت الاقتصادية المستفيدة من الدعم الفني والمالي المقدم من برنامج "تطوير"، الذي تشرف عليه المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية نحو 24 مشروعا من أصل 200 طلب تقدم للاستفادة من البرنامج منذ إطلاقه شباط (فبراير) الماضي.
واوضحت المؤسسة أن عمليات اختيار وفرز الطلبات جاء بعد قيام اللجان المتخصصة بالمؤسسة، بإجراء تقييم لهذه الطلبات لفرزها والتحقق من ملاءمتها للأسس التي وضعت كشرط للاستفادة من خدمات البرنامج، خصوصا، فيما يتعلق بالجوانب المالية والفنية وخطة عمل تنفيذ المشروع.
وبينت المؤسسة ردا على استفسارات "الغد"، أن باب تقديم الطلبات إلكترونيا ما يزال مستمرا أمام المنشآت الاقتصادية، للاستفادة من الخدمات التي يقدمها البرنامج، وذلك حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، عبر موقع المؤسسة الإلكتروني.
ويستهدف البرنامج المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر القائمة "صناعي، حرفي، زراعي، خدمي"، في جميع محافظات المملكة ضمن أسس ومعايير محددة.
وبينت المؤسسة أن قيمة وطبيعة الدعم المقدم من المؤسسة، يشمل دعم فني ومالي يغطي 70 % من كلف المشروع المؤهل، وبحد أقصى 20 ألف دينار على شكل منحة مالية غير مستردة.
ويهدف البرنامج إلى تطوير الشركات القائمة من ناحية النظم الإدارية والمالية والتكنولوجية، والمساعدة في الحصول على شهادات المطابقة والجودة العالمية والدولية لتعزيز تنافسية المنتج الوطني.
كما يهدف البرنامج إلى زيادة القيمة المضافة للمنتج ورفع القدرات التسويقية والتصديرية للمنتجات الأردنية، وإضافة أجهزة ومعدات تشغيلية تربط الشركات للحصول على عقود جديدة ذات قيمة مضافة لمنتجاتهم.
وبحسب مضامين البرنامج، ستعطي المؤسسة الأولوية وفقا لنتائج التقييمين الإداري والفني لطلبات الخطط الهادفة إلى تطوير المنتجات من خلال الحصول على شهادات المطابقة الدولية المعتمدة والأنشطة الهادفة إلى زيادة المبيعات والتشغيل، وتطوير نوعية المنتجات وتنافسيتها واستدامتها، إضافة إلى التصنيع والأمن الغذائي.
وحددت المؤسسة المعايير والشروط للاستفادة من برنامج (تطوير)، منها أن تكون الشركة ربحية ومسجلة لدى الجهات الرسمية ومملوكة من القطاع الخاص وألا تتجاوز نسبة التمويل المطلوبة من المؤسسة 70 % من إجمالي تكاليف المشروع في نموذج الطلب والملحق الخاص بموازنة المشروع، وأن تكون الشركة أتمت إغلاق ملفات استفادتها من أي برامج للمنح المالية والفنية، السابقة للمؤسسة عند تاريخ تقديم الطلب.
وتغطي المنحة التي يقدمها البرنامج جوانب واسعة منها، أنظمة توفير الطاقة ومعالجة النفايات وأتمتة أنظمة العمل والخدمات والتحول الإلكتروني في الإدارة والتسويق والتخزين والأنشطة اللازمة، للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحسين جودة المنتج وتطوير التعبئة والتغليف وخدمات البيع للمستهلك، إضافة إلى الأمور المتعلقة بها.

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