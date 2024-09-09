تطوير يدعم 24 مشروعا لزيادة نشاطها الاقتصادي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة
عمان- وصل عدد المنشآت الاقتصادية المستفيدة من الدعم الفني والمالي المقدم من برنامج "تطوير"، الذي تشرف عليه المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية نحو 24 مشروعا من أصل 200 طلب تقدم للاستفادة من البرنامج منذ إطلاقه شباط (فبراير) الماضي.
واوضحت المؤسسة أن عمليات اختيار وفرز الطلبات جاء بعد قيام اللجان المتخصصة بالمؤسسة، بإجراء تقييم لهذه الطلبات لفرزها والتحقق من ملاءمتها للأسس التي وضعت كشرط للاستفادة من خدمات البرنامج، خصوصا، فيما يتعلق بالجوانب المالية والفنية وخطة عمل تنفيذ المشروع.
وبينت المؤسسة ردا على استفسارات "الغد"، أن باب تقديم الطلبات إلكترونيا ما يزال مستمرا أمام المنشآت الاقتصادية، للاستفادة من الخدمات التي يقدمها البرنامج، وذلك حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، عبر موقع المؤسسة الإلكتروني.
ويستهدف البرنامج المشاريع الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر القائمة "صناعي، حرفي، زراعي، خدمي"، في جميع محافظات المملكة ضمن أسس ومعايير محددة.
وبينت المؤسسة أن قيمة وطبيعة الدعم المقدم من المؤسسة، يشمل دعم فني ومالي يغطي 70 % من كلف المشروع المؤهل، وبحد أقصى 20 ألف دينار على شكل منحة مالية غير مستردة.
ويهدف البرنامج إلى تطوير الشركات القائمة من ناحية النظم الإدارية والمالية والتكنولوجية، والمساعدة في الحصول على شهادات المطابقة والجودة العالمية والدولية لتعزيز تنافسية المنتج الوطني.
كما يهدف البرنامج إلى زيادة القيمة المضافة للمنتج ورفع القدرات التسويقية والتصديرية للمنتجات الأردنية، وإضافة أجهزة ومعدات تشغيلية تربط الشركات للحصول على عقود جديدة ذات قيمة مضافة لمنتجاتهم.
وبحسب مضامين البرنامج، ستعطي المؤسسة الأولوية وفقا لنتائج التقييمين الإداري والفني لطلبات الخطط الهادفة إلى تطوير المنتجات من خلال الحصول على شهادات المطابقة الدولية المعتمدة والأنشطة الهادفة إلى زيادة المبيعات والتشغيل، وتطوير نوعية المنتجات وتنافسيتها واستدامتها، إضافة إلى التصنيع والأمن الغذائي.
وحددت المؤسسة المعايير والشروط للاستفادة من برنامج (تطوير)، منها أن تكون الشركة ربحية ومسجلة لدى الجهات الرسمية ومملوكة من القطاع الخاص وألا تتجاوز نسبة التمويل المطلوبة من المؤسسة 70 % من إجمالي تكاليف المشروع في نموذج الطلب والملحق الخاص بموازنة المشروع، وأن تكون الشركة أتمت إغلاق ملفات استفادتها من أي برامج للمنح المالية والفنية، السابقة للمؤسسة عند تاريخ تقديم الطلب.
وتغطي المنحة التي يقدمها البرنامج جوانب واسعة منها، أنظمة توفير الطاقة ومعالجة النفايات وأتمتة أنظمة العمل والخدمات والتحول الإلكتروني في الإدارة والتسويق والتخزين والأنشطة اللازمة، للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحسين جودة المنتج وتطوير التعبئة والتغليف وخدمات البيع للمستهلك، إضافة إلى الأمور المتعلقة بها.
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