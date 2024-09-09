المعايطة: متفائلون بارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غادة الشيخ
أعرب رئيس مجلس
مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، عن تفاؤله بارتفاع نسبة
المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.
وشبّه المعايطة،
خلال كلمته في افتتاح المركز الإعلامي المخصص لتغطية الانتخابات، التحضير
للانتخابات بمعركة سلمية، مشيرًا إلى أن هذه الانتخابات تتطلب جهدًا كبيرًا وتنسيقًا
لضمان سير العملية بسلاسة.
وأوضح أن هناك
بعض الأخطاء التي ارتكبتها بعض الأحزاب في التحضير للانتخابات، لافتًا إلى أن هذه
الأخطاء طبيعية نتيجة عمل بشري، وليست ناجمة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ودعا المعايطة
الناخبين إلى ضرورة إحضار هوياتهم الشخصية والحضور إلى مراكز الاقتراع بدءًا من
الساعة السابعة صباح الغد، مشددًا على أن الصناديق ستغلق في تمام الساعة السابعة
مساءً.
وأكد المعايطة
أنه سيتم بث مباشر لعمليات الفرز وتجميع النتائج من مركز الفرز الرئيسي، مما سيتيح
لجميع الأردنيين فرصة مراقبة العملية الانتخابية بشكل شفاف.
وفي إطار تسهيل
مشاركة ذوي الإعاقة، أشار المعايطة إلى أنه تم تجهيز 95 مركز اقتراع نموذجي لذوي
الإعاقة في 18 دائرة انتخابية، لضمان مشاركتهم في العملية الانتخابية بسهولة ويسر.
من جانبه، قال مدير العمليات الانتخابية في الهيئة، ناصر حباشنة إنه يوجد 5 ملايين و ١٨٠ الف ناخب.
وأكد أنه مع ساعات عصر اليوم ستكون كافة مراكز الاقتراع جاهزة.
وقال مدير مركز راصد الدكتور عامر بني عامر إن رسالتي ليوم غد تتمثل في تطبيق سيادة القانون من قبل جميع الجهات النافذة، وأهم خطوة الحفاظ على سرية التصويت وإعلان النتائج أولا بأول لأنها ستكون عنوان نزاهة الانتخابات اضافة إلى ضمان سلامة الناخبين والمراقبين في محيط مراكز الاقتراع وألا يتم السماح بإثارة الفوضى.
وبين بني عامر أن ٢٥٠ فريقا لراصد سيكونون موزعين غدا و ١٧٠٠ مراقب.
وقال المفوض في الهيئة، عمار الحسني أكثر من 54 الف عنصر امني غدا، مؤكدا أن الانتخابات البرلمانية الماضية كانت نزيهة بنسبة اكثر من 99%.
من جانبه، قال وزير الإعلام والاتصال الحكومي الدكتور مهند مبيضين للغد: إن افتتاح المركز الإعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب هو تهيئة وطنية في سبيل خلق جو عام من أجل توسيع المشاركة في الانتخابات يوم غد.
وبين أن انتخابات يوم غد تجرى في ظل ظروف إقليمية قد تكون معيقة، لكن الأردن اعتاد انه في كل مرة تكون الأجواء فيها من حولنا صعبة تتعمق في تطبيق التزاماته الوطنية.
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