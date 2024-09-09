المعايطة: متفائلون بارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات

MENAFN - Alghad Newspaper) غادة الشيخ

أعرب رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، عن تفاؤله بارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.



وشبّه المعايطة، خلال كلمته في افتتاح المركز الإعلامي المخصص لتغطية الانتخابات، التحضير للانتخابات بمعركة سلمية، مشيرًا إلى أن هذه الانتخابات تتطلب جهدًا كبيرًا وتنسيقًا لضمان سير العملية بسلاسة.



وأوضح أن هناك بعض الأخطاء التي ارتكبتها بعض الأحزاب في التحضير للانتخابات، لافتًا إلى أن هذه الأخطاء طبيعية نتيجة عمل بشري، وليست ناجمة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي.



ودعا المعايطة الناخبين إلى ضرورة إحضار هوياتهم الشخصية والحضور إلى مراكز الاقتراع بدءًا من الساعة السابعة صباح الغد، مشددًا على أن الصناديق ستغلق في تمام الساعة السابعة مساءً.



وأكد المعايطة أنه سيتم بث مباشر لعمليات الفرز وتجميع النتائج من مركز الفرز الرئيسي، مما سيتيح لجميع الأردنيين فرصة مراقبة العملية الانتخابية بشكل شفاف.



وفي إطار تسهيل مشاركة ذوي الإعاقة، أشار المعايطة إلى أنه تم تجهيز 95 مركز اقتراع نموذجي لذوي الإعاقة في 18 دائرة انتخابية، لضمان مشاركتهم في العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

من جانبه، قال مدير العمليات الانتخابية في الهيئة، ناصر حباشنة إنه يوجد 5 ملايين و ١٨٠ الف ناخب.

وأكد أنه مع ساعات عصر اليوم ستكون كافة مراكز الاقتراع جاهزة.

وقال مدير مركز راصد الدكتور عامر بني عامر إن رسالتي ليوم غد تتمثل في تطبيق سيادة القانون من قبل جميع الجهات النافذة، وأهم خطوة الحفاظ على سرية التصويت وإعلان النتائج أولا بأول لأنها ستكون عنوان نزاهة الانتخابات اضافة إلى ضمان سلامة الناخبين والمراقبين في محيط مراكز الاقتراع وألا يتم السماح بإثارة الفوضى.

وبين بني عامر أن ٢٥٠ فريقا لراصد سيكونون موزعين غدا و ١٧٠٠ مراقب.

وقال المفوض في الهيئة، عمار الحسني أكثر من 54 الف عنصر امني غدا، مؤكدا أن الانتخابات البرلمانية الماضية كانت نزيهة بنسبة اكثر من 99%.

من جانبه، قال وزير الإعلام والاتصال الحكومي الدكتور مهند مبيضين للغد: إن افتتاح المركز الإعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب هو تهيئة وطنية في سبيل خلق جو عام من أجل توسيع المشاركة في الانتخابات يوم غد.



وبين أن انتخابات يوم غد تجرى في ظل ظروف إقليمية قد تكون معيقة، لكن الأردن اعتاد انه في كل مرة تكون الأجواء فيها من حولنا صعبة تتعمق في تطبيق التزاماته الوطنية.