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الملك يتابع تمرينا لسلاح المدفعية الملكي

9/9/2024 3:29:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تابع جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، مجريات التمرين التعبوي "مطر غزير٣" الذي نفذه سلاح المدفعية الملكي.
واستمع جلالته، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى إيجاز قدمه قائد سلاح المدفعية الملكي حول تطور سلاح المدفعية، والأسلحة والمعدات التي أدخلت حديثا إليه.

وقدم رئيس شعبة العمليات والتدريب إيجازا عن التمرين، الذي يحاكي تهديدات محتملة والإجراءات المتخذة لمواجهتها.

كما تابع جلالة الملك رمايات حية تمثل دور سلاح المدفعية في الإسناد أثناء تنفيذ مهمة لتشكيلات ووحدات المناورة.

وتضمن التمرين رمايات لراجمات صواريخ حديثة وللمدفعية الثقيلة والمتوسطة والخفيفة ومدافع الهاون، إضافة إلى تحميل لفصيل من سرية مدفعية لواء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان (التدخل السريع)، والتزود بذخيرة راجمات صواريخ بواسطة طائرات سلاح الجو العمودية.

ويهدف التمرين إلى اختبار الجاهزية العملياتية والقتالية لوحدات سلاح المدفعية، وقدرتها على التخطيط والتنفيذ والتنسيق، فضلا عن مواكبة السلاح للتطورات التكنولوجية الحديثة.

وجال جلالته في معرض للأسلحة والمعدات والذخائر المستخدمة في سلاح المدفعية الملكي.

وأشاد جلالة الملك بدقة ومهارة المشاركين في التمرين، وبالكفاءة العالية لتشكيلات القوات المسلحة.

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