أرباب مراكب ومصانع ومعامل صيد السمك السطحي في الداخلة ينظمون جمعهم العام ويعتمدون ميثاقا أخلاقيا جديدا

(MENAFN
- AETOSWire)
عرفت الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع ومعامل صيد السمك السطحي COMAIP، في اجتماع استثنائي عام تم عقده يوم الجمعة 6 شتنبر 2024 في الرباط، إقرار مجموعة من المبادئ التوجيهية الاستراتيجية والقرارات التشغيلية من أجل تعزيز دور هذا القطاع الحيوي.
وفي هذا الصدد، اعتمد مجلس إدارة COMAIP بالإجماع ميثاقا أخلاقيا يهدف إلى حماية الموارد البحرية، والاعتماد على أفضل الممارسات الاجتماعية وتعزيز مكانة المغرب في مجال الصيد المستدام، فضلا عن احترام البيئة، حيث يهدف الميثاق الأخلاقي المذكور إلى تحديث واحتراف وترسيخ عمل الأعضاء وفق ما يتماشى مع المبادئ التوجيهية الملكية السامية الخاصة بمبادرة إفريقيا الأطلسية.
وفي إطار سعيها الرامي إلى تطوير القطاع، قرر مجلس إدارة الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي COMAIP بالإجماع، تكليف خبير مستقل من أجل إعداد تقرير شامل ورفيع المستوى حول الأثر الاجتماعي والاقتصادي لقطاع الصيد السطحي على المستوى الإقليمي والوطني والقاري، وذلك بهدف وضع استراتيجية طموحة جديدة من أجل تحديد التنمية المستدامة.
وإلى جانب ما سبق ذكره، قرر مجلس الإدارة إحداث ثلاثة لجان هي:
لجنة أخلاقيات لرصد وتنفيذ الميثاق المعتمد.
لجنة استراتيجية مسؤولة عن الإشراف على العناصر العلمية والتقنية والاجتماعية - الاقتصادية والبيئية.
لجنة مكلفة بالعلاقات الخارجية، سترفع صوت COMAIP إلى الشركاء والمؤسسات ذات الصلة.
وفي هذا الاتجاه، قال رئيس الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي COMAIP، السيد محمد لمين حرمة الله: "نضع اليوم حجر الأساس لطموح جديد يستند إلى الرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والذي أكد في خطابه التاريخي في 6 نونبر 2023 على أهمية محور إفريقيا الأطلسية. جميع أعضائنا على استعداد تام من أجل العمل بشكل جدي والمساهمة في تحقيق هذه الرؤية الملكية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".
معلومات حول الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي COMAIP –
تسعى الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي، المعروفة اختصارا بـ COMAIP إلى تعزيز صيد الأسماك المستدام والمنظم، وتشجيع وظائف القطاع، فضلا عن المشاركة في الإدارة المسؤولة للموارد، إلى جانب تشجيع المستهلكين على اختيار المنتجات التي تحترم الممارسات المسؤولة، واحترام قواعد الحفظ والاستدامة.
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