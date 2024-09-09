أرباب مراكب ومصانع ومعامل صيد السمك السطحي في الداخلة ينظمون جمعهم العام ويعتمدون ميثاقا أخلاقيا جديدا

عرفت الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع ومعامل صيد السمك السطحي COMAIP، في اجتماع استثنائي عام تم عقده يوم الجمعة 6 شتنبر 2024 في الرباط، إقرار مجموعة من المبادئ التوجيهية الاستراتيجية والقرارات التشغيلية من أجل تعزيز دور هذا القطاع الحيوي.

وفي هذا الصدد، اعتمد مجلس إدارة COMAIP بالإجماع ميثاقا أخلاقيا يهدف إلى حماية الموارد البحرية، والاعتماد على أفضل الممارسات الاجتماعية وتعزيز مكانة المغرب في مجال الصيد المستدام، فضلا عن احترام البيئة، حيث يهدف الميثاق الأخلاقي المذكور إلى تحديث واحتراف وترسيخ عمل الأعضاء وفق ما يتماشى مع المبادئ التوجيهية الملكية السامية الخاصة بمبادرة إفريقيا الأطلسية.

وفي إطار سعيها الرامي إلى تطوير القطاع، قرر مجلس إدارة الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي COMAIP بالإجماع، تكليف خبير مستقل من أجل إعداد تقرير شامل ورفيع المستوى حول الأثر الاجتماعي والاقتصادي لقطاع الصيد السطحي على المستوى الإقليمي والوطني والقاري، وذلك بهدف وضع استراتيجية طموحة جديدة من أجل تحديد التنمية المستدامة.

وإلى جانب ما سبق ذكره، قرر مجلس الإدارة إحداث ثلاثة لجان هي:

لجنة أخلاقيات لرصد وتنفيذ الميثاق المعتمد.لجنة استراتيجية مسؤولة عن الإشراف على العناصر العلمية والتقنية والاجتماعية - الاقتصادية والبيئية.لجنة مكلفة بالعلاقات الخارجية، سترفع صوت COMAIP إلى الشركاء والمؤسسات ذات الصلة.

وفي هذا الاتجاه، قال رئيس الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي COMAIP، السيد محمد لمين حرمة الله: "نضع اليوم حجر الأساس لطموح جديد يستند إلى الرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والذي أكد في خطابه التاريخي في 6 نونبر 2023 على أهمية محور إفريقيا الأطلسية. جميع أعضائنا على استعداد تام من أجل العمل بشكل جدي والمساهمة في تحقيق هذه الرؤية الملكية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".

معلومات حول الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي COMAIP –

تسعى الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي، المعروفة اختصارا بـ COMAIP إلى تعزيز صيد الأسماك المستدام والمنظم، وتشجيع وظائف القطاع، فضلا عن المشاركة في الإدارة المسؤولة للموارد، إلى جانب تشجيع المستهلكين على اختيار المنتجات التي تحترم الممارسات المسؤولة، واحترام قواعد الحفظ والاستدامة.