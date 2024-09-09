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سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته متراجعا 19 نقطة

9/9/2024 3:14:50 PM
(MENAFN- Al Watan) انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية (تاسي)، بشكل طفيف عند إغلاق تعاملات اليوم الاثنين، حيث فقد المؤشر العام في الأسهم السعودية خلال التعاملات نحو 19.4 نقطة ليصل إلى مستوى 11,962.90 نقطة عند الإغلاق، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 618 مليون سهم.
وبالنسبة لحركة تداول الأسهم السعودية اليوم، فكانت أسهم شركات الأسماك، والكابلات السعودية، وشمس، والأصيل، والباحثة هي الأكثر ارتفاعا, بينما أسهم شركات صادرات، وأنابيب الشرق، وسينومي ريتيل، وبن داود، وريدان، هي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90% و 7805% خلال تعاملات البورصة السعودية.
وفي ذات السياق، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية (نمو)، اليوم الاثنين، منخفضا بحوالي 245 نقطة، ليستقر عند مستوى 25,495.79 نقطة. وبلغ حجم التداول نحو 67.0 مليون ريال تقريبا، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.4 مليون سهم خلال التداولات.

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