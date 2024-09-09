سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته متراجعا 19 نقطة

(MENAFN
- Al Watan)
انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية (تاسي)، بشكل طفيف عند إغلاق تعاملات اليوم الاثنين، حيث فقد المؤشر العام في الأسهم السعودية خلال التعاملات نحو 19.4 نقطة ليصل إلى مستوى 11,962.90 نقطة عند الإغلاق، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 618 مليون سهم.
وبالنسبة لحركة تداول الأسهم السعودية اليوم، فكانت أسهم شركات الأسماك، والكابلات السعودية، وشمس، والأصيل، والباحثة هي الأكثر ارتفاعا, بينما أسهم شركات صادرات، وأنابيب الشرق، وسينومي ريتيل، وبن داود، وريدان، هي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90% و 7805% خلال تعاملات البورصة السعودية.
وفي ذات السياق، أغلق مؤشر تداول الأسهم السعودية الموازية (نمو)، اليوم الاثنين، منخفضا بحوالي 245 نقطة، ليستقر عند مستوى 25,495.79 نقطة. وبلغ حجم التداول نحو 67.0 مليون ريال تقريبا، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.4 مليون سهم خلال التداولات.
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