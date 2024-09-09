ضبط مقيم لوث البيئة في الشرقية

(MENAFN
- Al Watan)
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية النيبالية، لتلويثه البيئة، والإضرار بالتربة بتفريغ مواد خرسانية في المنطقة الشرقية.
وأوضحت القوات أن غرامة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبيا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية تصل إلى 10 ملايين ريال. وقد تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى الجهات المختصة.
كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية الباكستانية، لارتكابه مخالفة التخييم في متنزه وطني دون ترخيص، وذلك بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية، مؤكدةً أن غرامة مخالفة التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيص تصل إلى 3.000 ريال.
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