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ضبط مقيم لوث البيئة في الشرقية

9/9/2024 3:14:49 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية النيبالية، لتلويثه البيئة، والإضرار بالتربة بتفريغ مواد خرسانية في المنطقة الشرقية.
وأوضحت القوات أن غرامة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبيا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية تصل إلى 10 ملايين ريال. وقد تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى الجهات المختصة.
كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية الباكستانية، لارتكابه مخالفة التخييم في متنزه وطني دون ترخيص، وذلك بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية، مؤكدةً أن غرامة مخالفة التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيص تصل إلى 3.000 ريال.

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