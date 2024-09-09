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ولي العهد يبحث مع وزير الخارجية الروسي التطورات الإقليمية

9/9/2024 3:14:49 PM
(MENAFN- Al Watan) التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، اليوم، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.
وفي بداية اللقاء، رحب ولي العهد، بوزير الخارجية الروسي في زيارته الحالية للمملكة، بينما نقل لافروف تحيات وتقدير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الذي حمله نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وتحياته لفخامته.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومجالات التعاون المشترك، وسبل دعمه وتطويره في مختلف المجالات.
كما تم خلال اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان.
فيما حضر اللقاء من الجانب الروسي، السفير فوق العادة المفوض لدى المملكة سيرجي كوزلوف، وعدد من

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