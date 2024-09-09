ولي العهد يبحث مع وزير الخارجية الروسي التطورات الإقليمية

(MENAFN
- Al Watan)
التقى ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، اليوم، وزير
الخارجية الروسي سيرجي لافروف.
وفي بداية اللقاء، رحب ولي العهد، بوزير الخارجية الروسي في زيارته الحالية للمملكة، بينما نقل
لافروف تحيات وتقدير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الذي حمله نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وتحياته لفخامته.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومجالات التعاون المشترك، وسبل دعمه وتطويره في مختلف المجالات.
كما تم خلال اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان.
فيما حضر اللقاء من الجانب الروسي، السفير فوق العادة المفوض لدى المملكة سيرجي كوزلوف، وعدد من
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