شهر آب شاهد على 8 شهداء مع استمرار الصواريخ على الصحفيين في غزة وارتفاع مهول بالرصاص تجاه الصحفيين بالضفة

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN / أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين على تصاعد وتيرة استهداف الصحفيين بالرصاص الحي في الضفة الغربية وبالصواريخ من الطائرات في قطاع غزة .

وجاء في تقرير صحفي خاص بجرائم الاحتلال بحق الصحفيين في شهر آب الماضي أصدرته لجنة الحريات في النقابة أشار الى استمرار قوات الاحتلال بمنهجية استهداف الصحفيين الذين استشهد منهم 8 في شهر آب الماضي وجميعهم في قطاع غزة كان منهم 7 بقصف صاروخي وواحد بإطلاق الرصاص.

وسجل التقرير وقائع خطيرة ذات علاقة بارتفاع منسوب إطلاق النار المباشر اتجاه الطواقم الصحفية وخاصة في الضفة الغربية بهدف الترهيب للابتعاد عن المكان والحرمان من تغطية جرائم الاحتلال بحق المواطنين . هذا وقد وثقت لجنة الحريات 10 وقائع في الضفة الغربية و3

في قطاع غزة من إطلاق جيش الاحتلال للرصاص بشكل مباشر كانت معه حياة الصحفيين مهددة بقوة ،حيث طال 62 حالة مع العلم ان الشهر الماضي شهد 10 حالات مماثلة .

وبين التقرير ان هذه الوقائع ادت الى 4 اصابات وصلت للمستشفيات منها 3 دامية في حين حطم الرصاص احدى الكاميرات .

كما شهد شهر آب الماضي ارتفاع ملحوظ وفق التقرير بالإفراط باستخدام الغاز السام المسيل للدموع والذي طال 36 من الصحفيين وصل بعضهم للمستشفيات لتلقي العلاج نتيجة الاختناق الشديد فيما لا يزال احتجاز الطواقم ومنعهم من العمل يشهد تنوعا في ممارسته من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي حيث سجل 21 حالة في هذا الجانب وقعت في الضفة الغربية .

جرائم الدهس المباشر ومحاولة الدهس من قبل جيش الاحتلال ترتفع ايضا حيث سجلت 5 حالات، فيما سجلت 6 حالات من الاعتقال و 7 حالات من المحاكم و2 حالة من الاستدعاء للتحقيق .

كما بين التقرير 2 حالة من تحطيم المعدات وحالة منع من السفر اضافة الى حالات اخرى من الجرائم والاعتداءات والانتهاكات مثل الاعتداء الجسدي واللفظي والتهديدات .

وقد وصل مجموع الجرائم والاعتداءات والانتهاكات بحق الصحفيين الى 153 حالة .

وحذر التقرير ان كل البيانات تشير لانفلات واضح وإطلاق يد جيش الاحتلال بقرار سياسي في استهداف الصحفيين نحو جرائم خطيرة وكبيرة بحق الصحفيين كمقدمة لارتكاب جرائم بحق المواطنين في الضفة الغربية وتصعيد الإبادة الجماعية بحق المواطنين في قطاع غزة .

ومن الجدير ذكره ان عدد الشهداء من العاملين في الحالة الصحفية

وصل الى 163 ضحية من بينهم 102 في العام الماضي و 61 في هذا العام حتى نهاية شهر آب الماضي وفق رصد وتوثيق لجنة الحريات في نقابة الصحفيين .