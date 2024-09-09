قروض التجزئة المشتركة.. وسيلة جديدة من البنوك لتجنب مخاطر الأفراد

يعرف القطاع المصرفى القروض المشتركة للشركات منذ سنوات طويلة لتوزيع المخاطر وتقليل التركز الائتمانى لدى العملاء، لكن مع ارتفاع الأسعار خلال العامين الماضيين وزيادة احتياج الأفراد لتمويلات كبيرة بدأت البنوك التشارك فى قروض التجزئة أيضًا.

وقال مسئولون فى عدد من البنوك إن العملية تتم بهدف تحقيق“التارجت” بدون تجاوز سقف الإقراض الذى حدده البنك لقطاعات معينة لتجنب المخاطر.

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وقالت مسئولة فى تسويق قروض التجزئة فى أحد البنوك إن سقف الإقراض يضع قيودًا على حجم المبالغ التى يمكن للعميل الحصول عليها، وفى حين ارتفعت أسعار السلع بشكل كبير الأمر الذى يتطلب تمويلات كبيرة لشرائها، لم يواكب سقف الإقراض فى كثير من البنوك القيم المستويات الجديدة للأسعار بهدف تجنب المخاطر.

أضافت أن ذلك يعنى أن المبالغ التى سيحصل عليها العميل لن تناسب احتياجاته وهو ما يجعله يعرض عن الاقتراض، ما دفع مسئولو تسويق قروض التجزئة إلى هذا الحل لتوفير بقية الاحتياجات التمويلية للعميل من بنك آخر وتحقيق الأهداف البيعية لهم.

وتسارع نمو قروض التجزئة فى البنوك رغم الفائدة المرتفعة خلال الفترة الماضية، بدعم من زيادة الأسعار ورفع الرواتب مؤخرًا.

وخلال استعلامنا عن القروض المشتركة، عرض موظف فى أحد البنوك على موظف ذى دخل شهرى 10 آلاف جنيه توفير نحو 200 ألف جنيه من البنك المتقدم بالطلب، و300 ألف جنيه سيتولى تدبيرها من بنك آخر، بفائدة 14%.

وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت محفظة التجزئة فى البنوك بنسبة 12% خلال أول 7 أشهر من العام، لتصل إلى تريليون و52 مليار جنيه، مقابل نمو 10% خلال الفترة نفسها من العام الماضى.

وقال مصدر فى قطاع التجزئة بأحد البنوك العامة إن الفترة الماضية شهدت نموًا فى الطلب بدعم من توافر السيارات وزيادة الطلب عليها.

وذكر أن ارتفاع رواتب القطاعين الخاص والحكومى ساهم فى زيادة التمويلات المقدمة للعملاء، مشيرًا إلى أن أكثر ما يسأل عليه العميل ليس التكلفة الإضافية من الفائدة لكن مقدار ما سيدفعه شهريًا.

أضاف أن سرعة تغير الأسعار والخوف من تكرار التضخم الذى حدث الفترة يدفع الأفراد لتعجيل القرار الشرائى.

وأشار إلى أنه مع تحفظ بعض البنوك فى منح التمويلات، فإنها تضع سقفًا للعملاء وتلجأ لتدبير المبلغ المطلوب من العميل بالتعاون مع أحد البنوك.

ووفقًا لرصد“بنوك وتمويل”، تسارع نمو محفظة التجزئة فى البنوك خلال النصف الأول من العام الجارى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى فى 13 بنكًا من أصل 17 بنكًا، بينها 3 بنوك تحولت للنمو بدلًا من الانخفاض، كما أظهرت تباطؤًا فى وتيرة النمو فى 4 بنوك.

ونمت قروض التجزئة بالبنك العربى الأفريقى بنسبة 44.4% خلال أول 6 أشهر من العام الجاري، مقابل 9.4% خلال الفترة نفسها من 2023.

وارتفع الوزن النسبى للحسابات الجارية إلى 28.7% من محفظة التجزئة فى يونيو الماضي، مقابل 12.8% فى يونيو 2023، بينما تراجع الوزن النسبى للقروض الشخصية إلى 28.8% مقابل 40.9%.

وتسارع نمو محفظة التجزئة بالبنك المصرى الخليجي، مُسجلًا 26.18% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 3.5% خلال النصف الأول من العام الماضي.

وارتفعت القروض الشخصية بنسبة 28.3% خلال الستة أشهر الأولى من 2024، مُسجلة 9.8 مليار جنيه فى يونيو الماضي، مقابل 7.6 مليار جنيه فى ديسمبر الماضي. بالإضافة إلى نمو البطاقات الائتمانية بنسبة 12.3% على أساس نصف سنوي، لتصل إلى 200.4 مليون جنيه مقابل 178.3 مليون جنيه.

ونمت محفظة التجزئة ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية بنسبة 23.45% خلال النصف الأول، بينما نمت بنسبة 3.5% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وساهم فى نمو المحفظة فى يونيو الماضي، ارتفاع القروض الشخصية بنسبة 27.5% لتصل إلى 13.01 مليار جنيه، مقابل 10.2 مليار جنيه فى ديسمبر الماضي.

وارتفع وزنها النسبى من إجمالى المحفظة إلى 83.2% فى يونيو الماضي، بدلًا من 78.25% فى يونيو 2023، بينما تراجع الوزن النسبى للحسابات الجارية المدينة إلى 5.7% فى يونيو الماضي، بدلًا من 10.3% فى يونيو 2023.

وتباطأ نمو محفظة التجزئة ببنك قناة السويس، حسب مسح“بنوك وتمويل”، ليسجل نموها خلال أول ستة أشهر من العام الجارى 23.6% مقابل 31.5% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجع الوزن النسبى للحسابات الجارية المدينة إلى 1.2% فى يونيو الماضي، بدلًا من 3.9% فى يونيو 2023، وتراجعت قيمتها بنسبة 24% مُسجلة نحو 55.8 مليون جنيه، مقابل 73.4 مليون جنيه فى ديسمبر الماضي.

وفى المقابل، ارتفع الوزن النسبى للقروض الشخصية إلى 96.9% بدلًا من 94.9%، والبطاقات الائتمانية إلى 1.8% بدلًا من 1.15%.

ونمت القروض الشخصية بنسبة 19.8% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 4.3 مليار جنيه فى يونيو الماضي، مقابل 3.5 مليار جنيه فى نهاية 2023، بينما نمت خلال النصف الأول من العام الماضى بالنسبة نفسها.

أظهر المسح تباطؤ نمو محفظة التجزئة ببنك القاهرة، مُسجلًا نحو 8.5% خلال النصف الأول من 2024، بدلًا من 15.4% خلال النصف الأول من 2023.

وتباطأت وتيرة نمو القروض الشخصية خلال فترة المقارنة، مُسجلة 8.7% فى يونيو الماضي، مقابل 15.7% فى يونيو 2023.

وتراجع الوزن النسبى للقروض الشخصية إلى 87.3% خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، بدلًا من 88.4% خلال الفترة نفسها من العام الماضى.