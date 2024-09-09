قروض التجزئة المشتركة.. وسيلة جديدة من البنوك لتجنب مخاطر الأفراد

(MENAFN
- Al-Borsa News) “الإسكندرية” و”أبو ظبى التجاري” و”التجارى الدولي” تتحول للنمو بدلًا من التراجع
يعرف القطاع المصرفى القروض المشتركة للشركات منذ سنوات طويلة لتوزيع المخاطر وتقليل التركز الائتمانى لدى العملاء، لكن مع ارتفاع الأسعار خلال العامين الماضيين وزيادة احتياج الأفراد لتمويلات كبيرة بدأت البنوك التشارك فى قروض التجزئة أيضًا.
وقال مسئولون فى عدد من البنوك إن العملية تتم بهدف تحقيق“التارجت” بدون تجاوز سقف الإقراض الذى حدده البنك لقطاعات معينة لتجنب المخاطر.
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وقالت مسئولة فى تسويق قروض التجزئة فى أحد البنوك إن سقف الإقراض يضع قيودًا على حجم المبالغ التى يمكن للعميل الحصول عليها، وفى حين ارتفعت أسعار السلع بشكل كبير الأمر الذى يتطلب تمويلات كبيرة لشرائها، لم يواكب سقف الإقراض فى كثير من البنوك القيم المستويات الجديدة للأسعار بهدف تجنب المخاطر.
أضافت أن ذلك يعنى أن المبالغ التى سيحصل عليها العميل لن تناسب احتياجاته وهو ما يجعله يعرض عن الاقتراض، ما دفع مسئولو تسويق قروض التجزئة إلى هذا الحل لتوفير بقية الاحتياجات التمويلية للعميل من بنك آخر وتحقيق الأهداف البيعية لهم.
وتسارع نمو قروض التجزئة فى البنوك رغم الفائدة المرتفعة خلال الفترة الماضية، بدعم من زيادة الأسعار ورفع الرواتب مؤخرًا.
وخلال استعلامنا عن القروض المشتركة، عرض موظف فى أحد البنوك على موظف ذى دخل شهرى 10 آلاف جنيه توفير نحو 200 ألف جنيه من البنك المتقدم بالطلب، و300 ألف جنيه سيتولى تدبيرها من بنك آخر، بفائدة 14%.
وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفعت محفظة التجزئة فى البنوك بنسبة 12% خلال أول 7 أشهر من العام، لتصل إلى تريليون و52 مليار جنيه، مقابل نمو 10% خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
قروض التجزئة المشتركة.. وسيلة جديدة من البنوك لتجنب مخاطر الأفراد
وقال مصدر فى قطاع التجزئة بأحد البنوك العامة إن الفترة الماضية شهدت نموًا فى الطلب بدعم من توافر السيارات وزيادة الطلب عليها.
وذكر أن ارتفاع رواتب القطاعين الخاص والحكومى ساهم فى زيادة التمويلات المقدمة للعملاء، مشيرًا إلى أن أكثر ما يسأل عليه العميل ليس التكلفة الإضافية من الفائدة لكن مقدار ما سيدفعه شهريًا.
أضاف أن سرعة تغير الأسعار والخوف من تكرار التضخم الذى حدث الفترة يدفع الأفراد لتعجيل القرار الشرائى.
وأشار إلى أنه مع تحفظ بعض البنوك فى منح التمويلات، فإنها تضع سقفًا للعملاء وتلجأ لتدبير المبلغ المطلوب من العميل بالتعاون مع أحد البنوك.
ووفقًا لرصد“بنوك وتمويل”، تسارع نمو محفظة التجزئة فى البنوك خلال النصف الأول من العام الجارى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى فى 13 بنكًا من أصل 17 بنكًا، بينها 3 بنوك تحولت للنمو بدلًا من الانخفاض، كما أظهرت تباطؤًا فى وتيرة النمو فى 4 بنوك.
ونمت قروض التجزئة بالبنك العربى الأفريقى بنسبة 44.4% خلال أول 6 أشهر من العام الجاري، مقابل 9.4% خلال الفترة نفسها من 2023.
وارتفع الوزن النسبى للحسابات الجارية إلى 28.7% من محفظة التجزئة فى يونيو الماضي، مقابل 12.8% فى يونيو 2023، بينما تراجع الوزن النسبى للقروض الشخصية إلى 28.8% مقابل 40.9%.
وتسارع نمو محفظة التجزئة بالبنك المصرى الخليجي، مُسجلًا 26.18% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 3.5% خلال النصف الأول من العام الماضي.
وارتفعت القروض الشخصية بنسبة 28.3% خلال الستة أشهر الأولى من 2024، مُسجلة 9.8 مليار جنيه فى يونيو الماضي، مقابل 7.6 مليار جنيه فى ديسمبر الماضي. بالإضافة إلى نمو البطاقات الائتمانية بنسبة 12.3% على أساس نصف سنوي، لتصل إلى 200.4 مليون جنيه مقابل 178.3 مليون جنيه.
قروض التجزئة المشتركة.. وسيلة جديدة من البنوك لتجنب مخاطر الأفراد
ونمت محفظة التجزئة ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية بنسبة 23.45% خلال النصف الأول، بينما نمت بنسبة 3.5% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وساهم فى نمو المحفظة فى يونيو الماضي، ارتفاع القروض الشخصية بنسبة 27.5% لتصل إلى 13.01 مليار جنيه، مقابل 10.2 مليار جنيه فى ديسمبر الماضي.
وارتفع وزنها النسبى من إجمالى المحفظة إلى 83.2% فى يونيو الماضي، بدلًا من 78.25% فى يونيو 2023، بينما تراجع الوزن النسبى للحسابات الجارية المدينة إلى 5.7% فى يونيو الماضي، بدلًا من 10.3% فى يونيو 2023.
وتباطأ نمو محفظة التجزئة ببنك قناة السويس، حسب مسح“بنوك وتمويل”، ليسجل نموها خلال أول ستة أشهر من العام الجارى 23.6% مقابل 31.5% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتراجع الوزن النسبى للحسابات الجارية المدينة إلى 1.2% فى يونيو الماضي، بدلًا من 3.9% فى يونيو 2023، وتراجعت قيمتها بنسبة 24% مُسجلة نحو 55.8 مليون جنيه، مقابل 73.4 مليون جنيه فى ديسمبر الماضي.
وفى المقابل، ارتفع الوزن النسبى للقروض الشخصية إلى 96.9% بدلًا من 94.9%، والبطاقات الائتمانية إلى 1.8% بدلًا من 1.15%.
ونمت القروض الشخصية بنسبة 19.8% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 4.3 مليار جنيه فى يونيو الماضي، مقابل 3.5 مليار جنيه فى نهاية 2023، بينما نمت خلال النصف الأول من العام الماضى بالنسبة نفسها.
أظهر المسح تباطؤ نمو محفظة التجزئة ببنك القاهرة، مُسجلًا نحو 8.5% خلال النصف الأول من 2024، بدلًا من 15.4% خلال النصف الأول من 2023.
وتباطأت وتيرة نمو القروض الشخصية خلال فترة المقارنة، مُسجلة 8.7% فى يونيو الماضي، مقابل 15.7% فى يونيو 2023.
وتراجع الوزن النسبى للقروض الشخصية إلى 87.3% خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، بدلًا من 88.4% خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
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