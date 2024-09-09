بنوك وتمويل يرصد خريطة قروض التعليم بالبنوك

مع الزيادات السنوية الكبيرة فى أسعار المدارس والجامعات هذا العام، يبحث الكثيرون عن وسيلة لتقسيط المصاريف الدراسية، وهو ما أتاحه عدد من البنوك سواء عبر برامج مخصصة أو من خلال القروض الشخصية.

وتختلف قيمة التمويل من شخص لآخر حسب مستوى دخله ومهنته وتكويد الشركة التى يعمل بها، وتصل أعلى قيمة يحصل عليها المستفيد إلى 8 ملايين جنيه من البنك التجارى الدولى حسب المركز المالى للعميل. يبدأ الحد الأدنى للتمويل فى غالبية البنوك من 5 آلاف جنيه.

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ويتيح بنك قناة السويس أطول فترة سداد للعميل تصل إلى 12 عامًا، بينما تصل فى البنك التجارى الدولى وبنك الإسكندرية إلى 8 سنوات.

قالت شيماء وجيه، الخبيرة المصرفية، إن البنوك تتيح العديد من القروض وبرامج التمويل للخدمات التعليمية، سواء لسداد المصروفات الدراسية فى المدارس والمعاهد والجامعات، أو لشراء مستلزمات الدراسة، وتتعاون أيضًا مع المؤسسات التعليمية.

وتوقعت أن تتوسع البنوك خلال السنوات المقبلة فى مثل هذه الشراكات، خاصة أن القروض التعليمية ينقصها الجانب التسويقى والترويجي. كما تتيح بعض البنوك حاليًا لأولياء الأمور سداد المصروفات الدراسية من خلال بطاقاتهم الائتمانية دون فوائد.

وتابعت:“كما تصدر البنوك وثائق تأمين لأغراض التعليم، على أن يتم سداد المصروفات الدراسية من قبل البنك وشركة التأمين الشريكة، فى حال وفاة ولى الأمر”.

وأشارت إلى أن الارتفاع المستمر فى المصروفات الدراسية ولوازم التعليم يعزز من إقبال أولياء الأمور على قروض التعليم لتيسير سداد المصروفات، خاصة مع محدودى المدخرات الذين لم تواكب مدخراتهم قفزة الأسعار التى يشهدها السوق.

ويرى أحمد أسامة، العضو المنتدب لشركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، أن التمويلات الموجهة لقطاع التعليم، سواء كانت مصرفية أو غير مصرفية، لم تستحوذ على نسب كبيرة من إجمالى التسهيلات الممنوحة.

وتابع:“ظاهرة تقسيط المصروفات الدراسية فى المدارس والجامعات إلى حوالى 4 دفعات فى العام الواحد تقلل عبء المصروفات على أولياء الأمور، ما يُجنبهم الحاجة للاقتراض بفوائد لسداد المصروفات كدفعة واحدة”.

وأشار أسامة إلى أن تمويلات الشركة للقطاع التعليمى تبلغ حوالى 3% من إجمالى التسهيلات المقدمة. ومع ارتفاع قيمة المصروفات الدراسية سنويًا، من المتوقع أن تزداد قيمة التمويلات والتسهيلات المقدمة للقطاع التعليمى خلال الأعوام المقبلة.

وتراوحت الفائدة على القروض الشخصية بالبنوك التى أجرت“البورصة” مسحًا عليها بين 14% ووصلت إلى 36%.

3% من تمويلات“درايف للتعليم” موجهة للقطاع التعليمي

ويقدم البنك الأهلى قرضًا شخصيًا بقيمة تصل إلى 3 ملايين جنيه كحد أقصى، على فترة سداد تصل إلى 12 عامًا. وتراوح سعر الفائدة بين 29.5% و32.5% سنويًا، ويتم تحديده بناءً على نوع الضمان سواء تحويل راتب أو مفردات مرتب أو مهن حرة.

ويخصم البنك مصروفات إدارية بنسبة تتراوح من 2% إلى 3% من إجمالى قيمة القرض وفقًا لطول فترة السداد.

الحد الأدنى للدخل الشهرى المطلوب للتقدم للحصول على القرض هو 1.5 ألف جنيه، ويشترط أن يكون سن العميل بين 21 و65 عامًا عند سداد آخر قسط.

وفى بنك مصر، تصل قيمة القرض إلى 3 ملايين جنيه، مع فترة سداد تمتد حتى 12 عامًا. ويتراوح سعر الفائدة بين 28.5% و30% سنويًا، بناءً على نوع الضمان. فيما يتعلق بالمصروفات الإدارية، يتم خصم نسبة من إجمالى القرض مرة واحدة، ويتم تحديدها مع موظف خدمة العملاء عند التقديم.

يتطلب البنك حدًا أدنى للدخل الشهرى قدره ألف جنيه لموظفى القطاع الحكومي، وألفي جنيه لموظفى القطاع الخاص. كما يجب أن يتراوح عمر العميل بين 21 و65 عامًا عند سداد آخر قسط.

ويمنح بنك قطر الوطنى قرضًا خاصًا بتمويل الأغراض التعليمية، تتراوح قيمته بين 5 آلاف جنيه وحتى 500 ألف جنيه، على فترة سداد تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى 48 شهرًا. يُشترط ألا يقل راتب المستفيد من القرض عن 2500 جنيه، ويتم تحديد سعر الفائدة على القرض من خلال الفرع.

يتيح البنك التجارى الدولى قروضًا شخصية لأغراض تعليمية تتراوح سعر الفائدة على القرض بين 27% و36%. أما قيمة القرض فتبدأ من 5 آلاف جنيه وتصل إلى 6 ملايين جنيه حسب المركز المالى للعميل، والتى تتحدد وفقًا للدخل الشهرى والمهنة، على فترة سداد من عام إلى 8 أعوام.

ويمنح بنك القاهرة تمويلات لأغراض التعليم متنوعة القيمة حسب المرحلة التعليمية. يتراوح الحد الأدنى للقرض الموجه للمدارس بين 15 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه، أما الحد الأقصى للقروض الخاصة بالمرحلة الجامعية فيصل إلى 300 ألف جنيه، بفائدة 29% متناقصة. وتبدأ فترة السداد من 6 أشهر إلى 12 شهرًا، ويجب ألا يقل الحد الأدنى لدخل المستفيد عن 5 آلاف جنيه.

ويُمكن المصرف المتحد عملائه من الحصول على تمويل بغرض التعليم يتراوح بين 15 ألف جنيه وحتى 250 ألف جنيه، على فترة سداد تبدأ من عام وتصل إلى 3 أعوام. ويُشترط حد أدنى لدخل العميل 3 آلاف جنيه شهريًا، وتصل الفائدة إلى 32.25% متناقصة لفترة سداد عام واحد، و34% متناقصة لفترة سداد عامين، و36% متناقصة لفترة سداد 3 أعوام.

يوفر بنك الإسكندرية التمويل بفائدة متغيرة أو ثابتة حسب اختيار العميل، ويُشترط حد أدنى لصافى الدخل 2500 جنيه. حال كان العميل يعمل فى شركة لدى القطاع الخاص، فإن التمويل يوجه للعملاء فى الشركات المكودة“A” أو“AA” أو“AAA”. أما التصنيفات الأخرى، فلا يستطيع موظفوها الحصول على القرض.

وتتراوح فترة السداد بين 6 أشهر وحتى 8 سنوات، ويبدأ التمويل من 5000 جنيه ويصل الحد الأقصى للتمويل إلى 750 ألف جنيه بفائدة 33.5% حال كانت الشركة مكودة“A”، و1.5 مليون جنيه بفائدة 32.5% للشركة المكودة“AA”، و5 ملايين جنيه بفائدة 32% للشركة المكودة“AAA”.

وحال اختار العميل الفائدة المتغيرة، تكون أعلى من سعر الإقراض بالبنك المركزى بنحو 4.75%.

يوفر بنك التنمية الصناعية قرضًا شخصيًا، يستطيع صاحبه استخدامه للأغراض التعليمية. تتراوح قيمة القرض بين 20 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، وحد أدنى لراتب المستفيد 4 آلاف جنيه، بفائدة 30.5% متناقصة. وتتراوح فترة السداد بين سنة وتصل إلى 10 سنوات، بأقساط شهرية متساوية لا تزيد عن 50% من قيمة الراتب.

ولا يتيح بنك التجارى وفا قرضًا تعليميًا، لكن يمكن الحصول على تمويل شخصى بحد أقصى 3 ملايين جنيه فى بنك التجارى وفا، على فترة سداد تصل إلى 9 سنوات بفائدة 15% ثابتة.

ويتيح بنك فيصل خدمة إجارة المصروفات الدراسية والتعليم، وتصل قيمة التمويل إلى 750 ألف جنيه على فترة سداد 5 سنوات بعائد 22.5% متناقصة.

ولدى بنك قناة السويس، تبدأ قيمة التمويل للأغراض التعليمية من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 500 ألف جنيه بفائدة 26% متناقصة، وتتراوح فترة السداد من 6 أشهر وحتى 7 سنوات.

وحال رغبة العميل فى الحصول على قيمة تمويلية أعلى، يقدم على طلب قرض شخصى للموظفين، بشرط ألا يقل دخله الشهرى عن 2500 جنيه. وتتدرج قيمة التمويل حسب تقييم الشركة التى يعمل لديها ولا يتجاوز 3 ملايين جنيه، وتصل فترة السداد إلى 12 عامًا، وتتراوح الفائدة بين 26% و27% متناقصة.

ويتراوح فائدة القرض الشخصى فى بنك أبو ظبى الأول بين 18.24% و18.73% ثابتة، وتبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 3 ملايين جنيه حسب مستوى دخل ومهنة العميل. فترة السداد تتراوح بين سنة وتصل إلى 5 سنوات، ويشترط حد أدنى للدخل الشهرى يبلغ 3 آلاف جنيه.

ويوفر ميد بنك قروضًا تعليمية تتفاوت قيمتها حسب دخل العميل وشريحة الشركة التى يعمل بها. تتراوح الفائدة بين 27.75% و33% متناقصة، وفترة السداد تصل إلى 5 سنوات.