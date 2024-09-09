بنوك وتمويل يرصد خريطة قروض التعليم بالبنوك

(MENAFN
- Al-Borsa News) قيمة التمويل تتدرج حسب تصنيف الشركة التى يعمل بها المستفيد وصافى الدخل والمهنة
مع الزيادات السنوية الكبيرة فى أسعار المدارس والجامعات هذا العام، يبحث الكثيرون عن وسيلة لتقسيط المصاريف الدراسية، وهو ما أتاحه عدد من البنوك سواء عبر برامج مخصصة أو من خلال القروض الشخصية.
وتختلف قيمة التمويل من شخص لآخر حسب مستوى دخله ومهنته وتكويد الشركة التى يعمل بها، وتصل أعلى قيمة يحصل عليها المستفيد إلى 8 ملايين جنيه من البنك التجارى الدولى حسب المركز المالى للعميل. يبدأ الحد الأدنى للتمويل فى غالبية البنوك من 5 آلاف جنيه.
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ويتيح بنك قناة السويس أطول فترة سداد للعميل تصل إلى 12 عامًا، بينما تصل فى البنك التجارى الدولى وبنك الإسكندرية إلى 8 سنوات. وجيه: ارتفاع المصروفات الدراسية يرفع الطلب على القروض للأغراض التعليمية
قالت شيماء وجيه، الخبيرة المصرفية، إن البنوك تتيح العديد من القروض وبرامج التمويل للخدمات التعليمية، سواء لسداد المصروفات الدراسية فى المدارس والمعاهد والجامعات، أو لشراء مستلزمات الدراسة، وتتعاون أيضًا مع المؤسسات التعليمية.
وتوقعت أن تتوسع البنوك خلال السنوات المقبلة فى مثل هذه الشراكات، خاصة أن القروض التعليمية ينقصها الجانب التسويقى والترويجي. كما تتيح بعض البنوك حاليًا لأولياء الأمور سداد المصروفات الدراسية من خلال بطاقاتهم الائتمانية دون فوائد.
وتابعت:“كما تصدر البنوك وثائق تأمين لأغراض التعليم، على أن يتم سداد المصروفات الدراسية من قبل البنك وشركة التأمين الشريكة، فى حال وفاة ولى الأمر”.
وأشارت إلى أن الارتفاع المستمر فى المصروفات الدراسية ولوازم التعليم يعزز من إقبال أولياء الأمور على قروض التعليم لتيسير سداد المصروفات، خاصة مع محدودى المدخرات الذين لم تواكب مدخراتهم قفزة الأسعار التى يشهدها السوق.
ويرى أحمد أسامة، العضو المنتدب لشركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، أن التمويلات الموجهة لقطاع التعليم، سواء كانت مصرفية أو غير مصرفية، لم تستحوذ على نسب كبيرة من إجمالى التسهيلات الممنوحة.
وتابع:“ظاهرة تقسيط المصروفات الدراسية فى المدارس والجامعات إلى حوالى 4 دفعات فى العام الواحد تقلل عبء المصروفات على أولياء الأمور، ما يُجنبهم الحاجة للاقتراض بفوائد لسداد المصروفات كدفعة واحدة”.
وأشار أسامة إلى أن تمويلات الشركة للقطاع التعليمى تبلغ حوالى 3% من إجمالى التسهيلات المقدمة. ومع ارتفاع قيمة المصروفات الدراسية سنويًا، من المتوقع أن تزداد قيمة التمويلات والتسهيلات المقدمة للقطاع التعليمى خلال الأعوام المقبلة.
وتراوحت الفائدة على القروض الشخصية بالبنوك التى أجرت“البورصة” مسحًا عليها بين 14% ووصلت إلى 36%.
3% من تمويلات“درايف للتعليم” موجهة للقطاع التعليمي
ويقدم البنك الأهلى قرضًا شخصيًا بقيمة تصل إلى 3 ملايين جنيه كحد أقصى، على فترة سداد تصل إلى 12 عامًا. وتراوح سعر الفائدة بين 29.5% و32.5% سنويًا، ويتم تحديده بناءً على نوع الضمان سواء تحويل راتب أو مفردات مرتب أو مهن حرة.
ويخصم البنك مصروفات إدارية بنسبة تتراوح من 2% إلى 3% من إجمالى قيمة القرض وفقًا لطول فترة السداد.
الحد الأدنى للدخل الشهرى المطلوب للتقدم للحصول على القرض هو 1.5 ألف جنيه، ويشترط أن يكون سن العميل بين 21 و65 عامًا عند سداد آخر قسط.
وفى بنك مصر، تصل قيمة القرض إلى 3 ملايين جنيه، مع فترة سداد تمتد حتى 12 عامًا. ويتراوح سعر الفائدة بين 28.5% و30% سنويًا، بناءً على نوع الضمان. فيما يتعلق بالمصروفات الإدارية، يتم خصم نسبة من إجمالى القرض مرة واحدة، ويتم تحديدها مع موظف خدمة العملاء عند التقديم.
يتطلب البنك حدًا أدنى للدخل الشهرى قدره ألف جنيه لموظفى القطاع الحكومي، وألفي جنيه لموظفى القطاع الخاص. كما يجب أن يتراوح عمر العميل بين 21 و65 عامًا عند سداد آخر قسط. “أبو ظبى الأول” يوفر تمويلًا شخصيًا يصل إلى 3 ملايين جنيه بعائد 18.73% ثابتة
ويمنح بنك قطر الوطنى قرضًا خاصًا بتمويل الأغراض التعليمية، تتراوح قيمته بين 5 آلاف جنيه وحتى 500 ألف جنيه، على فترة سداد تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى 48 شهرًا. يُشترط ألا يقل راتب المستفيد من القرض عن 2500 جنيه، ويتم تحديد سعر الفائدة على القرض من خلال الفرع.
يتيح البنك التجارى الدولى قروضًا شخصية لأغراض تعليمية تتراوح سعر الفائدة على القرض بين 27% و36%. أما قيمة القرض فتبدأ من 5 آلاف جنيه وتصل إلى 6 ملايين جنيه حسب المركز المالى للعميل، والتى تتحدد وفقًا للدخل الشهرى والمهنة، على فترة سداد من عام إلى 8 أعوام.
ويمنح بنك القاهرة تمويلات لأغراض التعليم متنوعة القيمة حسب المرحلة التعليمية. يتراوح الحد الأدنى للقرض الموجه للمدارس بين 15 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه، أما الحد الأقصى للقروض الخاصة بالمرحلة الجامعية فيصل إلى 300 ألف جنيه، بفائدة 29% متناقصة. وتبدأ فترة السداد من 6 أشهر إلى 12 شهرًا، ويجب ألا يقل الحد الأدنى لدخل المستفيد عن 5 آلاف جنيه.
ويُمكن المصرف المتحد عملائه من الحصول على تمويل بغرض التعليم يتراوح بين 15 ألف جنيه وحتى 250 ألف جنيه، على فترة سداد تبدأ من عام وتصل إلى 3 أعوام. ويُشترط حد أدنى لدخل العميل 3 آلاف جنيه شهريًا، وتصل الفائدة إلى 32.25% متناقصة لفترة سداد عام واحد، و34% متناقصة لفترة سداد عامين، و36% متناقصة لفترة سداد 3 أعوام.
يوفر بنك الإسكندرية التمويل بفائدة متغيرة أو ثابتة حسب اختيار العميل، ويُشترط حد أدنى لصافى الدخل 2500 جنيه. حال كان العميل يعمل فى شركة لدى القطاع الخاص، فإن التمويل يوجه للعملاء فى الشركات المكودة“A” أو“AA” أو“AAA”. أما التصنيفات الأخرى، فلا يستطيع موظفوها الحصول على القرض.
وتتراوح فترة السداد بين 6 أشهر وحتى 8 سنوات، ويبدأ التمويل من 5000 جنيه ويصل الحد الأقصى للتمويل إلى 750 ألف جنيه بفائدة 33.5% حال كانت الشركة مكودة“A”، و1.5 مليون جنيه بفائدة 32.5% للشركة المكودة“AA”، و5 ملايين جنيه بفائدة 32% للشركة المكودة“AAA”.
وحال اختار العميل الفائدة المتغيرة، تكون أعلى من سعر الإقراض بالبنك المركزى بنحو 4.75%.
يوفر بنك التنمية الصناعية قرضًا شخصيًا، يستطيع صاحبه استخدامه للأغراض التعليمية. تتراوح قيمة القرض بين 20 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، وحد أدنى لراتب المستفيد 4 آلاف جنيه، بفائدة 30.5% متناقصة. وتتراوح فترة السداد بين سنة وتصل إلى 10 سنوات، بأقساط شهرية متساوية لا تزيد عن 50% من قيمة الراتب.
ولا يتيح بنك التجارى وفا قرضًا تعليميًا، لكن يمكن الحصول على تمويل شخصى بحد أقصى 3 ملايين جنيه فى بنك التجارى وفا، على فترة سداد تصل إلى 9 سنوات بفائدة 15% ثابتة.
ويتيح بنك فيصل خدمة إجارة المصروفات الدراسية والتعليم، وتصل قيمة التمويل إلى 750 ألف جنيه على فترة سداد 5 سنوات بعائد 22.5% متناقصة.
ولدى بنك قناة السويس، تبدأ قيمة التمويل للأغراض التعليمية من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 500 ألف جنيه بفائدة 26% متناقصة، وتتراوح فترة السداد من 6 أشهر وحتى 7 سنوات.
وحال رغبة العميل فى الحصول على قيمة تمويلية أعلى، يقدم على طلب قرض شخصى للموظفين، بشرط ألا يقل دخله الشهرى عن 2500 جنيه. وتتدرج قيمة التمويل حسب تقييم الشركة التى يعمل لديها ولا يتجاوز 3 ملايين جنيه، وتصل فترة السداد إلى 12 عامًا، وتتراوح الفائدة بين 26% و27% متناقصة.
ويتراوح فائدة القرض الشخصى فى بنك أبو ظبى الأول بين 18.24% و18.73% ثابتة، وتبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 3 ملايين جنيه حسب مستوى دخل ومهنة العميل. فترة السداد تتراوح بين سنة وتصل إلى 5 سنوات، ويشترط حد أدنى للدخل الشهرى يبلغ 3 آلاف جنيه.
ويوفر ميد بنك قروضًا تعليمية تتفاوت قيمتها حسب دخل العميل وشريحة الشركة التى يعمل بها. تتراوح الفائدة بين 27.75% و33% متناقصة، وفترة السداد تصل إلى 5 سنوات. كتب: مى خاطر ودينا مجدى ومحمود الحسيني
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