بنك إلى يُقدم لعملائه أول حل استثماري من نوعه للأوراق المالية الحكومية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) يُتيح بنك“إلى”، التابع لبنك ABC، لعملائه فرصة الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين. من خلال هذه الخدمة الاستثمارية الجديدة، ينفرد“إلى” بكونه أول بنك يتصل بشكل مباشر ووثيق مع بنك البحرين المركزي، متيحًا للعملاء الحصول على حل استثماري شامل بنقرات أزرار بسيطة. كما يُمكن للعملاء الاطلاع على جميع الإصدارات المقبلة من الأوراق المالية، وتقديم العطاءات وشراء الأوراق المالية المتاحة من خلال التطبيق مُباشرة. تتضمن الأوراق المالية الحكومية المتوفرة للاستثمار أذونات الخزانة وسندات التنمية والصكوك الإسلامية.
من خلال منصته الرقمية بالكامل وارتباطها المباشر بمصرف البحرين المركزي، يُوفر بنك "إلى" تجربة عملاء مُبسطة للغاية، مما يتيح الاستثمار الفوري في الأوراق المالية والمتابعة السهلة، دون الحاجة إلى معاملات ورقية مُعقدة أو زيارات فعلية. علاوة على ذلك، يُساعد البنك عملائه على تعظيم عوائدهم من خلال عدم فرض أي رسوم حفظ عهدة على استثماراتهم. كما تُقدم الخدمة تحديثات لحظية حول الأوراق المالية والمواعيد النهائية والعوائد وتواريخ الاستحقاق عبر الإشعارات داخل التطبيق.
وفي تعليق لها على إطلاق هذا الحل الاستثماري الرائد، قالت السيدة ندى طرادة، رئيس إدارة الأعمال والزبائن لدى بنك“إلى”:“نحرص في البنك على تلبية كافّة الاحتياجات المالية لعملائنا بشكل مُتكامل. نُؤمن بأنّ مُساعدة عملائنا على الادخار والاستثمار بذكاء هو جزء رئيسي من تحقيق الاستقلال المالي. يُسعدنا أن نضع بين يدي عملائنا في البحرين هذه القناة الاستثمارية الواعدة التي تمنحهم القدرة على الاستثمار في مجموعة مُتنوعة من الأدوات المالية بنقرة واحدة. لم يكن الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية بهذه السهولة واليسر من قبل كما هو الحال الآن مع بنك "إلى"."
يُمكن للعملاء الراغبين في الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية القيام بذلك بسهولة عن طريق اختيار نوع الأوراق المالية المطلوب عبر تطبيق“إلى” وتقديم أمر الشراء مُباشرة. يبلغ الحد الأدنى للاستثمار 10,000 دينار بحريني. سجّل الدخول إلى تطبيق بنك“إلى” اليوم وإضغط على خانة“الأوراق المالية الحكومية” ضمن
قسم“الاستثمارات” لتمهّد الطريق نحو تحقيق أهدافك المالية.
يُواصل بنك“إلى” ريادته في الابتكار الرقمي، حيث حاز على العديد من الجوائز بفضل نهجه الرائد في تقديم الخدمات المصرفية الشخصية، منها جائزة“أفضل بنك رقمي للأفراد في البحرين” لثلاث أعوام متتالية من قبل مجلة جلوبال فاينانس المرموقة.
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