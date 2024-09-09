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بنك إلى يُقدم لعملائه أول حل استثماري من نوعه للأوراق المالية الحكومية

9/9/2024 9:11:25 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يُتيح بنك“إلى”، التابع لبنك ABC، لعملائه فرصة الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين. من خلال هذه الخدمة الاستثمارية الجديدة، ينفرد“إلى” بكونه أول بنك يتصل بشكل مباشر ووثيق مع بنك البحرين المركزي، متيحًا للعملاء الحصول على حل استثماري شامل بنقرات أزرار بسيطة. كما يُمكن للعملاء الاطلاع على جميع الإصدارات المقبلة من الأوراق المالية، وتقديم العطاءات وشراء الأوراق المالية المتاحة من خلال التطبيق مُباشرة. تتضمن الأوراق المالية الحكومية المتوفرة للاستثمار أذونات الخزانة وسندات التنمية والصكوك الإسلامية.
من خلال منصته الرقمية بالكامل وارتباطها المباشر بمصرف البحرين المركزي، يُوفر بنك "إلى" تجربة عملاء مُبسطة للغاية، مما يتيح الاستثمار الفوري في الأوراق المالية والمتابعة السهلة، دون الحاجة إلى معاملات ورقية مُعقدة أو زيارات فعلية. علاوة على ذلك، يُساعد البنك عملائه على تعظيم عوائدهم من خلال عدم فرض أي رسوم حفظ عهدة على استثماراتهم. كما تُقدم الخدمة تحديثات لحظية حول الأوراق المالية والمواعيد النهائية والعوائد وتواريخ الاستحقاق عبر الإشعارات داخل التطبيق.
وفي تعليق لها على إطلاق هذا الحل الاستثماري الرائد، قالت السيدة ندى طرادة، رئيس إدارة الأعمال والزبائن لدى بنك“إلى”:“نحرص في البنك على تلبية كافّة الاحتياجات المالية لعملائنا بشكل مُتكامل. نُؤمن بأنّ مُساعدة عملائنا على الادخار والاستثمار بذكاء هو جزء رئيسي من تحقيق الاستقلال المالي. يُسعدنا أن نضع بين يدي عملائنا في البحرين هذه القناة الاستثمارية الواعدة التي تمنحهم القدرة على الاستثمار في مجموعة مُتنوعة من الأدوات المالية بنقرة واحدة. لم يكن الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية بهذه السهولة واليسر من قبل كما هو الحال الآن مع بنك "إلى"."
يُمكن للعملاء الراغبين في الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية القيام بذلك بسهولة عن طريق اختيار نوع الأوراق المالية المطلوب عبر تطبيق“إلى” وتقديم أمر الشراء مُباشرة. يبلغ الحد الأدنى للاستثمار 10,000 دينار بحريني. سجّل الدخول إلى تطبيق بنك“إلى” اليوم وإضغط على خانة“الأوراق المالية الحكومية” ضمن
قسم“الاستثمارات” لتمهّد الطريق نحو تحقيق أهدافك المالية.
يُواصل بنك“إلى” ريادته في الابتكار الرقمي، حيث حاز على العديد من الجوائز بفضل نهجه الرائد في تقديم الخدمات المصرفية الشخصية، منها جائزة“أفضل بنك رقمي للأفراد في البحرين” لثلاث أعوام متتالية من قبل مجلة جلوبال فاينانس المرموقة.

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