البرتغال تشارك في معرض تجهيزات الفنادق والضيافة 2024

(MENAFN
- Asdaf News)
ستستعرض“الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث” (AIMMP) منتجات 24 شركة تصنيع
وعلامة تجارية رائدة متخصصة في الأثاث والتصميم الداخلي من الدولة الواقعة جنوب القارة الأوروبية، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات معرض
تجهيزات الفنادق والضيافة في المملكة العربية السعودية 2024، الحدث الأكثر تأثيراً في صناعة الفنادق في السوق العربي. ويُقام المعرض في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر 2024.
وسيشهد المعرض إطلاق منتجات وحلول مبتكرة للمشترين الأكثر تأثيراً في القطاع، الذي يتطلعون للبقاء على اطلاع بأحدث التطورات ضمن الصناعة.
وستعرض الشركات البرتغالية الـ 24 منتجاتها عبر ثلاثة أجنحة تقع في القاعة رقم 6 _ 6G31 و6H31 و6F31، بما في ذلك منطقة الاجتماعات في مركز المؤتمرات. وتستضيف“الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث” (AIMMP)، هذا العام، فعاليات ولقاءات حصرية تهدف إلى تعزيز صورة قطاع الخشب والأثاث والتصميم الداخلي البرتغالي على المستوى الدولي وتسليط الضوء على المواهب البرتغالية في المملكة العربية السعودية.
وتعليقاً على هذا الحدث، قال السيد“فيتور بوكاس”، رئيس رابطة AIMMP:“إن مشاركتنا في المعرض المتميز في المملكة العربية السعودية هي أكثر من مجرد حضور لمعرض دولي، بل إنها فرصة استراتيجية للترويج لصناعات الأخشاب والأثاث في البرتغال. ومن خلال تواجدنا والفعاليات الحصرية التي يستضيفها المعرض، نحن ملتزمون بتسليط الضوء على تميز التصاميم البرتغالية والمواهب الرائعة في القطاع”.
وأضاف:“لا تعزز هذه المبادرة الابتكار والاستدامة في استخدام الخشب فحسب، بل تفتح أيضاً المجال أمام شراكات وفرص جديدة في السوق الدولية، مما يرسخ مكانة البرتغال كشركة رائدة في الإبداع والجودة العالية في القطاع”.
وخلال فترة المعرض، تنظم“الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث” (AIMMP) العديد من فعاليات التواصل التي تستضيف مصممين وكيانات محلية لتقوية العلاقات وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين التجار والمواهب من كل من السعودية والبرتغال، ومن بين تلك الفعاليات بالتحديد ندوة خاصة ستُعقد في جامعة الملك سعود في الرياض تحت عنوان“استخدام الخشب – تحدٍّ للاستدامة والإبداع” يوم 19 سبتمبر. حيث سيلقي السيد“فيتور بوكاس”، رئيس رابطة AIMMP، كلمة في هذه الندوة مُسلطاً الضوء على المعايير الدولية التي تعتمدها البرتغال في قطاع الضيافة والتصاميم الفريدة للمنتجات. وفي الوقت نفسه، سيقود السيد“هنريك بيريرا”، مدير مجموعة CASAIS في منطقة الشرق الأوسط، النقاشات حول البناء المستدام، بينما سيتناول البروفيسور“أرتور سواريس” موضوع التصميم الداخلي والإبداع، لتسليط الضوء على الابتكارات البرتغالية في القطاع.
وستستكشف هذه الندوة الإمكانات المبتكرة للخشب في عمليات البناء العصرية، في سياق المبادئ التوجيهية الأوروبية الجديدة“باوهاوس” والتغيرات في صناعة البناء الناجمة عن تأثير تغير المناخ والمخاوف المتعلقة باستدامة هذه الصناعة، وهو ما خلق تحولاً جديداً في قطاع الإنشاء، عبر استخدام الخشب كمادة أساسية، جنباً إلى جنب مع التحديات والفرص للإبداع بسبب هذا التغيير.
وعلاوة على ذلك، سيشارك المصممان البرتغاليان“أرتور سواريس” من شركة“ديزاينرز مينت” Designer's Mint، و”كارلوس ميلو” من شركة“ماين جيلتي” MainGuilty، في ورشة“حديث التصميم” في المعرض، التي تُقام يوم 19 سبتمبر الجاري الساعة 3.15 ظهراً تحت عنوان“التصميم في العالم الحقيقي: مواجهة وتذليل تحديات الصناعة”، بدعم من“الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث” AIMMP. وخلال هذا الحدث، ستتاح لهما الفرصة لمشاركة أحدث الاتجاهات والابتكارات في التصميم الداخلي، مما يعزز مكانة البرتغال دولة رائدة في الإبداع والجودة العالية على الساحة الدولية.
وستشهد مشاركة الوفد البرتغالي في معرض تجهيزات الفنادق والضيافة بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب الفعاليات المصاحبة، مناقشات ثرية حول الخشب باعتباره مادة ممتازة للاستخدام في التصاميم الداخلية لتطوير أبنية ومشاريع بنية تحتية مبتكرة تتمتع بعناصر جمالية ومزايا عالية الجودة، مع تلبية المعايير المستدامة في نفس الوقت.
الوسوم#الأثاث #البرتغال #التصميم الداخلي #السعودية
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