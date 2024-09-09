البرتغال تشارك في معرض تجهيزات الفنادق والضيافة 2024

MENAFN - Asdaf News) ستستعرض“الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث” (AIMMP) منتجات 24 شركة وعلامة تجارية رائدة متخصصة في الأثاث والتصميم الداخلي من الدولة الواقعة جنوب القارة الأوروبية، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات تجهيزات الفنادق والضيافة في المملكة العربية السعودية 2024، الحدث الأكثر تأثيراً في صناعة الفنادق في السوق العربي. ويُقام المعرض في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر 2024.وسيشهد المعرض إطلاق منتجات وحلول مبتكرة للمشترين الأكثر تأثيراً في القطاع، الذي يتطلعون للبقاء على اطلاع بأحدث التطورات ضمن الصناعة.

وستعرض الشركات البرتغالية الـ 24 منتجاتها عبر ثلاثة أجنحة تقع في القاعة رقم 6 _ 6G31 و6H31 و6F31، بما في ذلك منطقة الاجتماعات في مركز المؤتمرات. وتستضيف“الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث” (AIMMP)، هذا العام، فعاليات ولقاءات حصرية تهدف إلى تعزيز صورة قطاع الخشب والأثاث والتصميم الداخلي البرتغالي على المستوى الدولي وتسليط الضوء على المواهب البرتغالية في المملكة العربية السعودية.

وتعليقاً على هذا الحدث، قال السيد“فيتور بوكاس”، رئيس رابطة AIMMP:“إن مشاركتنا في المعرض المتميز في المملكة العربية السعودية هي أكثر من مجرد حضور لمعرض دولي، بل إنها فرصة استراتيجية للترويج لصناعات الأخشاب والأثاث في البرتغال. ومن خلال تواجدنا والفعاليات الحصرية التي يستضيفها المعرض، نحن ملتزمون بتسليط الضوء على تميز التصاميم البرتغالية والمواهب الرائعة في القطاع”.

وأضاف:“لا تعزز هذه المبادرة الابتكار والاستدامة في استخدام الخشب فحسب، بل تفتح أيضاً المجال أمام شراكات وفرص جديدة في السوق الدولية، مما يرسخ مكانة البرتغال كشركة رائدة في الإبداع والجودة العالية في القطاع”.

وخلال فترة المعرض، تنظم“الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث” (AIMMP) العديد من فعاليات التواصل التي تستضيف مصممين وكيانات محلية لتقوية العلاقات وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين التجار والمواهب من كل من السعودية والبرتغال، ومن بين تلك الفعاليات بالتحديد ندوة خاصة ستُعقد في جامعة الملك سعود في الرياض تحت عنوان“استخدام الخشب – تحدٍّ للاستدامة والإبداع” يوم 19 سبتمبر. حيث سيلقي السيد“فيتور بوكاس”، رئيس رابطة AIMMP، كلمة في هذه الندوة مُسلطاً الضوء على المعايير الدولية التي تعتمدها البرتغال في قطاع الضيافة والتصاميم الفريدة للمنتجات. وفي الوقت نفسه، سيقود السيد“هنريك بيريرا”، مدير مجموعة CASAIS في منطقة الشرق الأوسط، النقاشات حول البناء المستدام، بينما سيتناول البروفيسور“أرتور سواريس” موضوع التصميم الداخلي والإبداع، لتسليط الضوء على الابتكارات البرتغالية في القطاع.

وستستكشف هذه الندوة الإمكانات المبتكرة للخشب في عمليات البناء العصرية، في سياق المبادئ التوجيهية الأوروبية الجديدة“باوهاوس” والتغيرات في صناعة البناء الناجمة عن تأثير تغير المناخ والمخاوف المتعلقة باستدامة هذه الصناعة، وهو ما خلق تحولاً جديداً في قطاع الإنشاء، عبر استخدام الخشب كمادة أساسية، جنباً إلى جنب مع التحديات والفرص للإبداع بسبب هذا التغيير.

وعلاوة على ذلك، سيشارك المصممان البرتغاليان“أرتور سواريس” من شركة“ديزاينرز مينت” Designer's Mint، و”كارلوس ميلو” من شركة“ماين جيلتي” MainGuilty، في ورشة“حديث التصميم” في المعرض، التي تُقام يوم 19 سبتمبر الجاري الساعة 3.15 ظهراً تحت عنوان“التصميم في العالم الحقيقي: مواجهة وتذليل تحديات الصناعة”، بدعم من“الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث” AIMMP. وخلال هذا الحدث، ستتاح لهما الفرصة لمشاركة أحدث الاتجاهات والابتكارات في التصميم الداخلي، مما يعزز مكانة البرتغال دولة رائدة في الإبداع والجودة العالية على الساحة الدولية.

وستشهد مشاركة الوفد البرتغالي في معرض تجهيزات الفنادق والضيافة بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب الفعاليات المصاحبة، مناقشات ثرية حول الخشب باعتباره مادة ممتازة للاستخدام في التصاميم الداخلية لتطوير أبنية ومشاريع بنية تحتية مبتكرة تتمتع بعناصر جمالية ومزايا عالية الجودة، مع تلبية المعايير المستدامة في نفس الوقت.

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