موبايلي توقع اتفاقية استضافة مشغل شبكة افتراضية مع شركة ريد بُل موبايل

(MENAFN
- Asdaf News)
وقعت شركة ((موبايلي)) السعودية اتفاقية إستراتيجية مع شركة ريد بُل موبايل (شبكة المستقبل للاتصالات)، تتيح من خلالها موبايلي لشركة ريد بُل موبايل الاستفادة من بنيتها التحتية القوية وتمكينها من تقديم خدمات الشبكة الافتراضية للهاتف المحمول داخل المملكة العربية السعودية.
تهدف الاتفاقية إلى توسعة التغطية الجغرافية لشبكة ريد بُل موبايل وتمكينها -من خلال استفادتها من البنية التحتية لموبايلي- من توفير شبكة اتصالات افتراضية متقدمة وسهلة الوصول إلى مختلف أنحاء المملكة، حيث ستستفيد شركة رد بُل موبايل من خدمات الاستضافة المتطورة التي تقدمها موبايلي لتطوير الشبكة الافتراضية للهاتف المحمول التي تملكها، مما يسهم في رفع جودة خدمات الاتصالات وتلبية الطلب المتزايد في السوق.
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