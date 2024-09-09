موبايلي توقع اتفاقية استضافة مشغل شبكة افتراضية مع شركة ريد بُل موبايل

تهدف الاتفاقية إلى توسعة التغطية الجغرافية لشبكة ريد بُل موبايل وتمكينها -من خلال استفادتها من البنية التحتية لموبايلي- من توفير شبكة اتصالات افتراضية متقدمة وسهلة الوصول إلى مختلف أنحاء المملكة، حيث ستستفيد شركة رد بُل موبايل من خدمات الاستضافة المتطورة التي تقدمها موبايلي لتطوير الشبكة الافتراضية للهاتف المحمول التي تملكها، مما يسهم في رفع جودة خدمات الاتصالات وتلبية الطلب المتزايد في السوق.

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