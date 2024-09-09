لا أحد يرغب في الاعتراف بطالبان لكنّ سويسرا ستعود إلى أفغانستان مجدّدًا

MENAFN - Swissinfo) لقد فشل المجتمع الدولي في عزل طالبان. إذ لم يتضرّر من العقوبات المسلطة عليها غير الشعب الأفغاني، وخاصة منه الفتيات. لذلك تسعى عدّة دول إلى التخفيف من سياستها، وإقامة علاقات مع طالبان، لتحقيق أهداف إنسانية حتّى، ومنها سويسرا. فما هدفها من ذلك؟ في ما يلي تحليل للوضع.



Deutsch de Niemand will die anerkennen. Und doch kehrt die Schweiz zurück nach Afghanistan الأصلي طالع المزيدNiemand will die Taliban anerkennen. Und doch kehrt die Schweiz zurück nach Afghanista

Italiano it Nessuno vuole riconoscere il governo talebano. Eppure la Svizzera sta per tornare in Afghanistan طالع المزيدNessuno vuole riconoscere il governo talebano. Eppure la Svizzera sta per tornare in Afghanista

Português pt Sanções ao Talibã falham e forçam países a reavaliar estratégias de ajuda طالع المزيدSanções ao Talibã falham e forçam países a reavaliar estratégias de ajud 中文 zh 没有国家愿意承认塔利班政权,瑞士却将重返阿富汗 طالع المزيد没有国家愿意承认塔利班政权,瑞士却将重返阿富

تم نشر هذا المحتوى على 08 سبتمبر 2024 - 09:00 11دقائق جوليان بوش



بقيت صور ذاك التحول الدرامي في صيف 2021 محفورة في الذاكرة إلى اليوم، حين تهافت آلاف البشرعلى مدارج الطائرات في مطار كابول، يدهسون بعضهم البعض يأسا، ويتعلقون بأجنحة الطائرات أثناء إقلاعها. لقد عادت طالبان لتتولّى مقاليد الحكم في أفغانستان في بضعة أيّام، بعد عقدين كاملين من الزمن، وفرَّت منها القوات الدولية منسحبةً.



ولم تعترف أية دولة رسمياً إلى اليوم، بالحكام الجدد الذين أحكموا قبضتهم على أفغانستان مجدداً.، فقد اتفق المجتمع الدولي على عزل طالبان دولياً بعد توليها الحكم، واشترط للاعتراف الرسمي بالحكومة، واستئناف العلاقات الدبلوماسية، صون حقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة، وتشكيل حكومة ائتلافية.

في شهر أغسطس المنتهي فقط اعتمدت الحكومة”قانون الفضيلة“ الجديد الذي يتضمن قواعد أكثر صرامة بشأن اللباس والسلوك، لا سيما بالنسبة للنساء والفتيات. Copyright 2022 The Associated Press. All Rights Reserved.

عزلة طالبان تتصدع

لكن يبدو أنّ هذا الإجماع بدأ ينهار بعد ثلاث سنوات من تولي طالبان الحكم. فقد بيّنت دراسة أجراها معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط، شروع بعض الحكومات في إقامة علاقات رسميّة، وغير رسميّة مع طالبان، في حين تتمسّك دول غربية كثيرة بالقطيعة معها. وتشمل هذه العودة دولا مثل النرويج، وبريطانيا، إضافة إلى روسيا، والصين. كما انضمّت سويسرا إلى الدول الأوروبية الراغبة في إعادة العلاقات مع طالبان، بافتتاح المكتب القديم لـ الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون

(DEZA)، في أفغانستان خلال الخريف لتنسيق المعونات الإنسانية.

3,5 مليارات دولار من أملاك الشعب الأفغاني في جنيف.