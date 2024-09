لا أحد يرغب في الاعتراف بطالبان لكنّ سويسرا ستعود إلى أفغانستان مجدّدًا

MENAFN - Swissinfo) لقد فشل المجتمع الدولي في عزل طالبان. إذ لم يتضرّر من العقوبات المسلطة عليها غير الشعب الأفغاني، وخاصة منه الفتيات. لذلك تسعى عدّة دول إلى التخفيف من سياستها، وإقامة علاقات مع طالبان، لتحقيق أهداف إنسانية حتّى، ومنها سويسرا. فما هدفها من ذلك؟ في ما يلي تحليل للوضع.



Deutsch de Niemand will die anerkennen. Und doch kehrt die Schweiz zurück nach Afghanistan الأصلي طالع المزيدNiemand will die Taliban anerkennen. Und doch kehrt die Schweiz zurück nach Afghanista

Italiano it Nessuno vuole riconoscere il governo talebano. Eppure la Svizzera sta per tornare in Afghanistan طالع المزيدNessuno vuole riconoscere il governo talebano. Eppure la Svizzera sta per tornare in Afghanista

Português pt Sanções ao Talibã falham e forçam países a reavaliar estratégias de ajuda طالع المزيدSanções ao Talibã falham e forçam países a reavaliar estratégias de ajud 中文 zh 没有国家愿意承认塔利班政权,瑞士却将重返阿富汗 طالع المزيد没有国家愿意承认塔利班政权,瑞士却将重返阿富

تم نشر هذا المحتوى على 08 سبتمبر 2024 - 09:00 11دقائق جوليان بوش



بقيت صور ذاك التحول الدرامي في صيف 2021 محفورة في الذاكرة إلى اليوم، حين تهافت آلاف البشرعلى مدارج الطائرات في مطار كابول، يدهسون بعضهم البعض يأسا، ويتعلقون بأجنحة الطائرات أثناء إقلاعها. لقد عادت طالبان لتتولّى مقاليد الحكم في أفغانستان في بضعة أيّام، بعد عقدين كاملين من الزمن، وفرَّت منها القوات الدولية منسحبةً.



ولم تعترف أية دولة رسمياً إلى اليوم، بالحكام الجدد الذين أحكموا قبضتهم على أفغانستان مجدداً.، فقد اتفق المجتمع الدولي على عزل طالبان دولياً بعد توليها الحكم، واشترط للاعتراف الرسمي بالحكومة، واستئناف العلاقات الدبلوماسية، صون حقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة، وتشكيل حكومة ائتلافية.

في شهر أغسطس المنتهي فقط اعتمدت الحكومة”قانون الفضيلة“ الجديد الذي يتضمن قواعد أكثر صرامة بشأن اللباس والسلوك، لا سيما بالنسبة للنساء والفتيات. Copyright 2022 The Associated Press. All Rights Reserved.

عزلة طالبان تتصدع

لكن يبدو أنّ هذا الإجماع بدأ ينهار بعد ثلاث سنوات من تولي طالبان الحكم. فقد بيّنت دراسة أجراها معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط، شروع بعض الحكومات في إقامة علاقات رسميّة، وغير رسميّة مع طالبان، في حين تتمسّك دول غربية كثيرة بالقطيعة معها. وتشمل هذه العودة دولا مثل النرويج، وبريطانيا، إضافة إلى روسيا، والصين. كما انضمّت سويسرا إلى الدول الأوروبية الراغبة في إعادة العلاقات مع طالبان، بافتتاح المكتب القديم لـ الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون

(DEZA)، في أفغانستان خلال الخريف لتنسيق المعونات الإنسانية.

3,5 مليارات دولار من أملاك الشعب الأفغاني في جنيف.