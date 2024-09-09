بيان رسمي صادر عن حزب عزم يؤكد عدم تلقي أي طلبات للاستقالة

بيان رسمي صادر عن حزب عزم يؤكد عدم تلقي أي طلبات للاستقالة
التاريخ
9/9/2024 8:47:42 AM
(MENAFN
- Amman Net) صرح الناطق الرسمي باسم حزب عزم ، أكد فيه أن الحزب لم يتلقى أي استقالات، لأي عضو من منتسبي الحزب ، ولم ترد للأمانة العامة أي طلبات للاستقالة خلال الفترة الماضية ولغاية هذه اللحظة.
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