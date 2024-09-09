50.6 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

(MENAFN
- Amman Net) بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 50.60 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 48.70 دينار لجهة البيع.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 58.30 و44.90 دينار على التوالي.
وقال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 355 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 406 دنانير.
وأوضخ أن الطلب والعرض على الذهب بالسوق المحلية ضعيفين، مقارنة مع نفس الوقت من العام الماضي، مشيرا إلى أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية يوم أمس الجمعة، عند 2497 دولارا للأونصة.
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