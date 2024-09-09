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50.6 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

9/9/2024 8:47:40 AM
(MENAFN- Amman Net) بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 50.60 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 48.70 دينار لجهة البيع.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 58.30 و44.90 دينار على التوالي.
وقال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 355 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 406 دنانير.
وأوضخ أن الطلب والعرض على الذهب بالسوق المحلية ضعيفين، مقارنة مع نفس الوقت من العام الماضي، مشيرا إلى أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية يوم أمس الجمعة، عند 2497 دولارا للأونصة.

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