حماس تبارك عملية الكرامة.. وهذا ما طلبه أبو عبيدة من الأردنيين قبل أشهر (شاهد)

MENAFN - Amman Net) باركت حركة حماس "العملية البطولية"، في معبر الكرامة، والتي وقعت الأحد، على الحدود بين الأردن ودولة الاحتلال، وأدت إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين واستشهاد المنفذ.وقالت الحركة في بيان لها، إن العملية "رد على جرائم الاحتلال وتأكيد على وقوف أمتنا مع شعبنا ومقاومته الباسلة".وأضافت في بيان: "إن العملية البطولية التي نفذها نشمي من نشامى الأردن، رد طبيعي على المحرقة التي ينفذها العدو الصهيوني النازي بحق أبناء شعبنا في غزة والضفة الغربية المحتلة ومخططاته في التهجير وتهويد المسجد الأقصى".وتابعت: "إن عملية معبر الكرامة هي تأكيد على رفض الشعوب العربية للاحتلال وجرائمه، وأطماعه في فلسطين والأردن، ووقوفها بقوة مع شعبنا ومقاومته الباسلة دفاعاً عن القدس والأقصى".ودعت حماس الشعوب العربية والإسلامية إلى "الانتفاض رفضاً للعدوان وحرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة، والهجمة المسعورة ضد شعبنا في الضفة الأبية".في سياق متصل، تداول ناشطون على نطاق واسع كلمة سابقة للمتحدث باسم كتائب القسام أبي عبيدة، وجهها إلى أهل الأردن في ظل العدوان الوحشي على قطاع غزة.وفي تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، قال أبو عبيدة مخاطبا الأردنيين: "ندعو إخواننا في الأردن خاصةً إلى تصعيد كل أشكال العمل الشعبي والمقاوم...فأنتم يا أهلنا في الأردن كابوس الاحتلال الذي يخشى تحركه ويتمنى ويعمل لتحييده وعزله عن قضيته".



وجاء تداول الكلمة بعد عملية صباح اليوم السبت، التي نفذها سائق شاحنة أردني على معبر جسر الملك حسين (الكرامة)، وقتل خلالها ثلاثة حراس أمنيين إسرائيليين.

وقال ناشطون إن هتافات عشرات آلاف الأردنيين في شوارع العاصمة عمّان "أبو عبيدة لبيناك.. شعب الأردن كله معاك"، بدأت "تُترجم بالأفعال من خلال عملية معبر الكرامة".

وتعد العملية هي الأولى من نوعها، وأدت إلى استنفار إسرائيلي غير مسبوق، دفع سلطات الاحتلال إلى إغلاق المعبر في كلا الاتجاهين.

وقالت وزارة الداخلية الأردنية إنها تحقق في الحادثة، مشيرة إلى إغلاق المعبر أيضا من جانبها.