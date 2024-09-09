تونس تطلق منصة اللقاحات الرقمية إيفاكس2

MENAFN - Jordan News Agency)



تونس 9 أيلول (فانا وبترا)- تضمن ملف النشرة الصحية المنشور بوكالة الأنباء العربية (فانا) عددا من التقاير الصحية التي أعدتها وكالة الأنباء التونسية من بينها جدري القردة ومنصة "ايفاكس) المعنية بالتلاقيح وأمراض الأذن، واكتئاب ما بعد الولادة ومرض باركنسون.

ففي ملف منصة التلاقيح ينتظر أن يدخل الجزء الثاني من مشروع المنصة الرّقمية "ايفاكس 2" المعني بتجميع التلاقيح الدولية وتلاقيح داء الكلب مرحلته التجربية في الأيام القليلة القادمة بمعهد باستور بتونس بعد استكمال الجزء الأول من المنصة الخاص بتلاقيح الأطفال منذ ولادتهم ولقاحات النزلة الموسمية.

وبحسب التقرير قالت منسقة البرنامج الوطني التونسي لمكافحة داء الكلب كوثر حرابش، ان المنصة مكّنت من رقمنة كل المعطيات التّي تهم الطفل كما كان لها دور في تذكير الولي بموعد التلقيح وغيرها من البيانات المحوسبة في المنظومة، مشيرة الى أن وزارة الصحة قامت بتجميع كل اللقاحات المعتمدة على منصة واحدة (EVAX2) وتعمل حاليا على التثبت من مدى نجاعة الجزء المخصص لتلاقيح داء الكلب من حيث تنزيل البيانات والمعطيات والتأكد من سلامتها قبل تعميمها على أقسام المستشفيات والمستوصفات على أن تكون جاهزة وفاعلة في نهاية 2024.

وأشار التقرير الى علاقة التدخين بتلف الخلايا السمعية، حيث حذرت رئيسة الجمعية التونسية لأمراض الانف والاذن والحنجرة بثينة حمامي كمون، من التاثيرات الخطيرة للتدخين على حاسة السمع لدى الانسان.

وقالت، "ان التدخين يتسبب بتلف الخلايا السمعية لتأثيره المباشر على اختلال الدورة الدموية للأذن".

وأوضحت ان الخلايا السمعية لا تتجدد خلافا لخلايا اخرى في الجسم، داعية الى المحافظة عليها من خلال الابتعاد عن كل ما قد يتسبب بالاضرار بها، على غرار التعرض الى الصخب والضجيج.

ولفتت كمون الى أن كبار السن والمراهقين هم أكثر الفئات هشاشة ويؤثر فيها التلوث السمعي اكثر من غيرها، ناصحة بتعديل صوت أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية على معدل صوت لا يتجاوز 60 بالمئة من الطاقة القصوى وأن لا تستعمل السماعات الالكترونية أكثر من 20 دقيقة ، فضلا عن عدم المكوث في نفس المكان الصاخب لأكثر من 20 دقيقة.

وفي قضية صحية أخرى أشارت كمون الى حالات الدوخة الشائعة، مشيرة الى أن 30 - 40 بالمئة من حالات الدوخة (الإحساس بالدوار وعدم التوازن) لدى المرضى الوافدين على أقسام الطوارئ بالمستشفيات العمومية سببها إصابات في الاذن الداخلية.

وأضافت، إن الإحساس بالدوار وعدم التوازن قد يتزامن مع التقيؤ والتعرق وتسارع نبضات القلب، موضحة أن هناك أسباباً أخرى للدوخة تتعلق بالمراكز العصبية التي قد تحيل السبب الى أعراض أخرى أكثر خطورة مثل الجلطات وانسداد الشرايين او وجود كتلة بالدماغ او التهاب الخلايا العصبية منها الاغماء والصداع الشديد وهو عادة ما يسبق الدوخة وعدم انتظام دقات القلب ونوبات صرع وصعوبات في الاكل والنطق.

وتضمن التقرير كذلك ما يعرف بـ "اكتئاب ما بعد الولادة" الذي تحدثت فيه الاخصائية في علم النفس الحركي وعلم النفس السريري والمرضي آمنة السنوسي، مشيرة الى أن امرأة من بين 10 نساء في العالم تعاني من هذا النوع من الاكتئاب، مشيرة الى ان هذا الاضطراب يعتبر شائعا بشكل ملحوظ في تونس.

وبينت السنوسي أن المرأة خلال هذه الفترة تتعرض لحزن شديد واذا تجاوزت الاعراض اسبوعين فإن الامر يتعلق باضطراب ما بعد الولادة الذي لا يقتصر على احساس بالحزن فقط بل يكون مصحوبا بالبكاء المفرط دون سبب وتعب جسدي حتى لوكانت في وضعية استرخاء واحساس بالفراغ إضافة الى فقدان شهية الاكل وفقدان الاهتمام بالمولود، لافتة الى أن التغيرات الهرمونية هي أهم مسببات اضطراب اكتئاب ما بعد الولادة لكنها تختلف بين امرأة وأخرى.

وتشير ضابط الاتصال الوطني للوائح الصحية الدولية كوثر حرابش الى مسألة صحية أخرى هي ظهور "الطفح الجلدي على مرضى جدري القردة" بين 5- 15 يوما من الإصابة بهذا المرض، مشيرة الى أن الفرق الصحية كثفت إجراءات الوقاية من أجل التصدي لتسرب المرض.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت مؤخرا حالة طوارئ صحية عامة مثيرة للقلق جراء تفشي جدري القردة في عدد من الدول الافريقية فيما أفادت وزارة الصحة التونسية بعدم تسجيل أي حالة بهذا المرض.

وتتمثل الأعراض الشائعة لجدري القردة بالطفح الجلدي أو الآفات المخاطية التي يمكن أن تستمر من أسبوعين إلى 4 أسابيع وتكون مصحوبة بالحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر والوهن وتورم الغدد الليمفاوية.

ويمكن أن ينتقل جدري القردة إلى البشر من خلال المخالطة الجسدية لشخص مصاب أو ملامسة مواد ملوثة أو حيوانات مصابة أو عبر التنفس والرذاذ والسوائل البيولوجية (اللعاب والمني وغيرها) .

ويُعالج جدري القردة من خلال الرعاية الداعمة ويمكن استخدام اللقاحات والعلاجات المُطوّرة لجدري القردة والمعتمدة للاستخدام في بعض البلدان لعلاج جدري القردة في بعض الظروف.

من جانب آخر كشفت دراسة في المملكة المتحدة أن الأشخاص الذين يعانون من القلق معرضون لخطر الإصابة بمرض الباركنسون بمقدار الضعف مقارنة بالاشخاص غير القلقين.

واعتمد باحثون من جامعة كوليدج لندن في دراستهم على بيانات لما يقرب من 9 ملايين مريض لتحديد كيفية تأثير القلق على خطر الإصابة بمرض باركنسون.

ووجد الباحثون أن المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بالقلق كبالغين كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض باركنسون بمقدار الضعف، ما يشير إلى أنه يمكن أن يكون علامة تحذير مبكرة.

--(فانا وبترا)

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09/09/2024 14:13:01