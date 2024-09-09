الاحتلال يعتقل 12 مواطنا من الضفة

MENAFN - Palestine News ) رام الله/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم أمس وحتى صباح اليوم الاثنين (12) مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم صحفية، ومعتقلون سابقون.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، بأن عمليات الاعتقال توزعت على توزعت على محافظات رام الله، والخليل، وبيت لحم، وقلقيلية، والقدس.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، خلال عمليات الاعتقال، ترافقها اعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.