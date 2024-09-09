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وزير التربية والتعليم يفتتح العام الدراسي من قريوت: بالعلم والمثابرة سنقهر المحتل

9/9/2024 6:11:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN- قال وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، إنه بالحفاظ على المسيرة التعليمية والمثابرة سنقهر المحتل الذي يستهدف الأطفال.

وأضاف برهم خلال افتتاح العام الدراسي الجديد 2024/2025 من مدرسة قريوت الثانوية للبنات جنوب نابلس، "نحن نفتخر بانتمائنا لهذه الأرض، ونعتز بأننا صامدون فيها، حراسا على مقدساتنا وتاريخنا، وهؤلاء الأطفال هم المستقبل الواعد".

وتابع: "أن الاحتلال قتل الطفلة بانا بكر من قريوت، قبل يومين، وما زالت موجودة معنا وستبقى بذكرها الطيب ومثابرتها على مقاعد الدراسة".

وكانت وزارة التربية والتعليم قد افتتحت العام الدراسي الجديد 2024/2025، في مدارس الضفة الغربية، فيما حرمت حرب الإبادة المتواصلة على شعبنا في قطاع غزة، طلبة المدارس والجامعات من الالتحاق بالعملية التعليمية، للسنة الثانية.

ويلتحق اليوم أكثر من 806,360 طالبا وطالبة، بـ 2459 مدرسة حكومية وخاصة وتابعة لوكالة الغوث "الأونروا"، في الضفة بما فيها القدس، ويتلقون تعليمهم على يد 51,447 معلما ومعلمة.

وفي القطاع المنكوب، حرم عدوان الاحتلال أكثر من 630 ألف طالب وطالبة من حقهم في التعليم منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يضاف إليهم أكثر من 58 ألفاً يُفترض أن يلتحقوا بالصف الأول في العام الدراسي الجديد، فضلا عن 39 ألفاً ممن لم يتقدموا لامتحان الثانوية العامة.

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