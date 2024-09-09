الاحتلال يقتحم بلعين وخربثا بني حارث غرب رام الله
التاريخ
9/9/2024 6:11:18 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
رام الله/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قريتي بلعين وخربثا بني حارث غرب رام الله.
وأفادت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القريتين وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها، دون أن يبلغ اعتقالات أو مواجهات حتى اللحظة.
MENAFN09092024000205011050ID1108651439
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.