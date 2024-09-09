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الاحتلال يقتحم بلعين وخربثا بني حارث غرب رام الله

9/9/2024 6:11:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قريتي بلعين وخربثا بني حارث غرب رام الله.

وأفادت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القريتين وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها، دون أن يبلغ اعتقالات أو مواجهات حتى اللحظة.

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