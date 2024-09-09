لافروف: السلام في الشرق الأوسط مستحيل دون حل القضية الفلسطينية

MENAFN - Palestine News ) الرياض 9-9-2024 وفا- أكد الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن السلام في الشرق الأوسط مستحيل دون حل القضية الفلسطينية.

وقال لافروف في كلمته أمام الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وروسيا، الذي يعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة السعودية الرياض، إن المجتمع الدولي "فشل في وقف العدوان والقتل الجماعي في غزة"، وشدد على أن العنف الحالي ضد الفلسطينيين "غير مسبوق، ولم تشهده أي من الحروب العربية الإسرائيلية".

من جانبه، أشاد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بالجهود الروسية في وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وقال: "نعوّل على الشركاء الإقليميين والدوليين للضغط لوقف إطلاق النار في غزة".

وسيبحث الاجتماع بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي قضايا تعزيز الأمن الإقليمي وحل الأزمات وأوضاع الاقتصاد العالمي.