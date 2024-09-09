شعبان: مدارس التحدي دليل على الرغبة في التعلم رغم اعتداءات المستعمرين

MENAFN - Palestine News ) أريحا / PNN- قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، إن التحدي الواقعة في مناطق "ج"، هي دليل على مدى الرغبة في التعلم رغم الاعتداءات المستمرة من المستعمرين، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد خلال افتتاح العام الدراسي بمدرسة شلال العوجا الأساسية المختلطة شمال مدينة أريحا، اليوم الاثنين،

بحضور محافظ أريحا والأغوار حسين حمايل، ومدير والتعليم في أريحا والأغوار أمجد خضيري، وعدد من ممثلي المؤسسات التعليمية والوجهاء والمعلمين والنقابات في المحافظة، على دعم الهيئة الكامل للطلبة وأسرهم في مواجهة التحديات.

وأشار شعبان، إلى أن افتتاح العام الدراسي في مدرسة العوجا هو دليل على مدى التحدي الذي تخوضه هذه المدرسة في ظل اعتداءات المستعمرين بحماية جيش الاحتلال.

ومن جانبه، قال حمايل إن افتتاح العام الدراسي يأتي في وقت يشهد فيه شعبنا تصاعدا في العدوان الإسرائيلي بالهدم في محافظة أريحا والأغوار وإغلاقه الجسور الرابطة بين الحدود الأردنية الفلسطينية.

وأضاف: نفتتح العام الدراسي على صوت جرافات الاحتلال وهي تهدم في مرج نعجة بالأغوار، وصوت الطلبة الذين حُجزوا على الحدود الفلسطينية الأردنية نتيجة إغلاق الاحتلال، والقذائف والدمار في قطاع غزة.

يُذكر أن جميع مدارس التحدي البالغ عددها 32 مهددة بالهدم، إضافة إلى أن عدد المدارس الكلي المهدد بالهدم يبلغ 58 مدرسة، وجميعها تقع في مناطق "ج".

وسُميت "مدارس التحدي" بهذا الاسم، للتأكيد على استمرار تقديم التعليم للأطفال في المناطق المهمشة وتلك المصنفة "ج"، التي لا تسمح فيها سلطات الاحتلال، ببناء المدارس.

وتمنع سلطات الاحتلال إجراء أي تغيير أو بناء في المنطقة (ج) التي تشمل 61% من مساحة الضفة الغربية دون تصريح، ويكاد الحصول عليه أمرا مستحيلا.

ويهدف الاحتلال من هدم مدارس "التحدي" إلى محاربة التعليم وعرقلة وصول الأطفال والتلاميذ إلى مدارسهم وحرمانهم من تلقي تعليمهم في بيئة تعليمية آمنة ومستقرة، خاصة في التجمعات التي يحتاج فيها الطلبة إلى قطع مسافات طويلة مشيا على الأقدام للوصول إلى مدرستهم.