تركيا: نواصل العمل على جلب جثمان الناشطة عائشة نور من الضفة

(MENAFN
- Palestine News Network
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أنقرة / PNN- أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، أن بلاده تواصل العمل على جلب جثمان الناشطة التركية الأميركية عائشة نور أيغي بعد مقتلها برصاص قناص إسرائيلي، في بيتا جنوب نابلس.
وقال كتشالي في بيان صدر، اليوم الاثنين، "نواصل العمل على جلب جثمان مواطنتنا عائشة التي قتلها جنود إسرائيليون إلى تركيا".
والجمعة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي الناشطة عائشة نور، أثناء مشاركتها في فعالية منددة بالاستيطان في بلدة بيتا.
وأوضح أنه بناءً على طلب عائلة عائشة نور، تعمل تركيا على خيار نقل الجثمان بطائرة مباشرة لتجنب التأخير في تسليمها لعائلتها.
وأشار إلى أن القنصلية العامة التركية في القدس تتابع الأمر، وأنها على تواصل مع السلطات المحلية لإتمام إجراء النقل في أسرع وقت.
وذكر المسؤول التركي أنه بناءً على طلب العائلة يتم التخطيط لدفن الجثمان في منطقة ديديم بولاية أيدن غرب تركيا.
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