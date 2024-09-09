تركيا: نواصل العمل على جلب جثمان الناشطة عائشة نور من الضفة

MENAFN - Palestine News ) أنقرة / PNN- أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، أن بلاده تواصل العمل على جلب جثمان الناشطة التركية الأميركية عائشة نور أيغي بعد مقتلها برصاص قناص إسرائيلي، في بيتا جنوب نابلس.

وقال كتشالي في بيان صدر، اليوم الاثنين، "نواصل العمل على جلب جثمان مواطنتنا عائشة التي قتلها جنود إسرائيليون إلى تركيا".

والجمعة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي الناشطة عائشة نور، أثناء مشاركتها في فعالية منددة بالاستيطان في بلدة بيتا.

وأوضح أنه بناءً على طلب عائلة عائشة نور، تعمل تركيا على خيار الجثمان بطائرة مباشرة لتجنب التأخير في تسليمها لعائلتها.

وأشار إلى أن القنصلية العامة التركية في القدس تتابع الأمر، وأنها على تواصل مع السلطات المحلية لإتمام إجراء النقل في أسرع وقت.

وذكر المسؤول التركي أنه بناءً على طلب العائلة يتم التخطيط لدفن الجثمان في منطقة ديديم بولاية أيدن غرب تركيا.