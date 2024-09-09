Monday, 09 September 2024 03:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تركيا: نواصل العمل على جلب جثمان الناشطة عائشة نور من الضفة

9/9/2024 6:11:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أنقرة / PNN- أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، أن بلاده تواصل العمل على جلب جثمان الناشطة التركية الأميركية عائشة نور أيغي بعد مقتلها برصاص قناص إسرائيلي، في بيتا جنوب نابلس.

وقال كتشالي في بيان صدر، اليوم الاثنين، "نواصل العمل على جلب جثمان مواطنتنا عائشة التي قتلها جنود إسرائيليون إلى تركيا".

والجمعة، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي الناشطة عائشة نور، أثناء مشاركتها في فعالية منددة بالاستيطان في بلدة بيتا.

وأوضح أنه بناءً على طلب عائلة عائشة نور، تعمل تركيا على خيار نقل الجثمان بطائرة مباشرة لتجنب التأخير في تسليمها لعائلتها.

وأشار إلى أن القنصلية العامة التركية في القدس تتابع الأمر، وأنها على تواصل مع السلطات المحلية لإتمام إجراء النقل في أسرع وقت.

وذكر المسؤول التركي أنه بناءً على طلب العائلة يتم التخطيط لدفن الجثمان في منطقة ديديم بولاية أيدن غرب تركيا.

MENAFN09092024000205011050ID1108651435

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث