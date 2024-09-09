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الأغذية العالمي: 2.2 مليون شخص بغزة بحاجة ماسّة إلى امساعدات

9/9/2024 6:11:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) روما/ PNN- قال برنامج الأغذية العالمي، إن مليونين و200 ألف شخص في غزة لا يزالون بحاجة ماسّة إلى مساعدات بعد 11 شهرا من الحرب، مؤكدا أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية تعيق جهوده في تقديم المساعدات لأهالي القطاع.

وأضاف البرنامج في منشور له عبر منصة إكس: "11 شهرا من الحرب في غزة، ولا يزال 2.2 مليون شخص في حاجة ماسّة إلى المساعدات الغذائية والمعيشية".

وأكد أنه "رغم التزام برنامج الأغذية العالمي بتقديم المساعدات، فإن أوامر الإخلاء تعيق الجهود في وقت تتزايد فيه الاحتياجات".

وختم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بالتشديد على الحاجة إلى وقف إطلاق النار في غزة.

MENAFN09092024000205011050ID1108651434

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