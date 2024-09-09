الفقهاء:باشرنا العمل على تسليم المعدات اللازمة لإصلاح خطوط المياه ومناهل الصرف الصحي في جنين

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين /PNN / أكد القائم بأعمال رئيس سلطة المياه زياد الفقهاء أنه وبناء على التوجيهات الصادرة من الرئيس محمود عباس و رئيس الوزراء د.محمد مصطفى بتقديم المساعدة اللازمة للمناطق المنكوبة من الاجتياحات المتكررة تم اليوم وبشكل عاجل تزويد كميات كبيرة من المواسير بأقطار مختلفة لمدينة جنين ومخيمها من قبل الطواقم الفنية العاملة في الميدان ، حيث سيتم من خلال هذه المواسير العمل على استبدال الأجزاء المدمرة من الخط المغذي الرئيسي لمدينة جنين والتي تضمن عودة عمل خط المياه كالسابق وإعادة إيصال المياه للمواطنين. بالإضافة الى تزويد خطوط الصرف الصحي والمناهل اللازمة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة لنظام الصرف الصحي للحد من المكرهة الصحية الناجمة من تدفق المياه العادمة التي حدثت نتيجة التدمير المتعمد.
وأضاف الفقهاء أن الاجتياح الأخير تسبب في إحداث دمار كبير في البنية التحتية مما تطلب تدخلات عاجلة للعمل بشكل سريع لإنجاز الإصلاحات اللازمة بالسرعة الممكنة. وخصوصا أن تكرار الاقتحامات وتحديدا في المخيمات شكل عائقا كبيرا أمام جهود الإصلاح للبنية التحتية.
ومن الجدير ذكره أن طواقم سلطة المياه قامت مباشرة بعد انسحاب قوات الاحتلال بزيارات ميدانية للأماكن المتضررة للوقوف على حجم الأضرار والاطلاع على الاحتياجات، كما تم وبشكل عاجل العمل على متابعة وحصر الأضرار الناجمة عن هذه الاقتحامات، والمساهمة مع الجهات المختصة في معالجة ما أمكن منها
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