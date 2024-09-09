الفقهاء:باشرنا العمل على تسليم المعدات اللازمة لإصلاح خطوط المياه ومناهل الصرف الصحي في جنين

MENAFN - Palestine News ) جنين /PNN / أكد القائم بأعمال رئيس سلطة المياه زياد الفقهاء أنه وبناء على التوجيهات الصادرة من الرئيس محمود عباس و رئيس الوزراء د.محمد مصطفى بتقديم المساعدة اللازمة للمناطق المنكوبة من الاجتياحات المتكررة تم اليوم وبشكل عاجل تزويد كميات كبيرة من المواسير بأقطار مختلفة لمدينة جنين ومخيمها من قبل الطواقم الفنية العاملة في الميدان ، حيث سيتم من خلال هذه المواسير العمل على استبدال الأجزاء المدمرة من الخط المغذي الرئيسي لمدينة جنين والتي تضمن عودة عمل خط المياه كالسابق وإعادة إيصال المياه للمواطنين. بالإضافة الى تزويد خطوط الصرف الصحي والمناهل اللازمة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة لنظام الصرف الصحي للحد من المكرهة الصحية الناجمة من تدفق المياه العادمة التي حدثت نتيجة التدمير المتعمد.

وأضاف الفقهاء أن الاجتياح الأخير تسبب في إحداث دمار كبير في البنية التحتية مما تطلب تدخلات عاجلة للعمل بشكل سريع لإنجاز الإصلاحات اللازمة بالسرعة الممكنة. وخصوصا أن تكرار الاقتحامات وتحديدا في المخيمات شكل عائقا كبيرا أمام جهود الإصلاح للبنية التحتية.

ومن الجدير ذكره أن طواقم سلطة المياه قامت مباشرة بعد انسحاب قوات الاحتلال بزيارات ميدانية للأماكن المتضررة للوقوف على حجم الأضرار والاطلاع على الاحتياجات، كما تم وبشكل عاجل العمل على متابعة وحصر الأضرار الناجمة عن هذه الاقتحامات، والمساهمة مع الجهات المختصة في معالجة ما أمكن منها