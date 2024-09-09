ضمن تدخلات إصلاح التدمير بعد العدوان: تسليم المعدات اللازمة لإصلاح خطوط المياه ومناهل الصرف الصحي في جنين

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN- قال القائم بأعمال رئيس سلطة المياه زياد الفقهاء، إن الطواقم الفنية العاملة في الميدان زوّدت اليوم بشكل عاجل كميات كبيرة من الأنابيب بأقطار مختلفة لمدينة جنين ومخيمها، وذلك ضمن التدخلات العاجلة لإصلاح التدمير بعد عدوان الاحتلال الأخير، وللحد من المكرهة الصحية الناجمة عن تدفق المياه العادمة، التي حدثت نتيجة التدمير المتعمد.

وأضاف الفقهاء، في بيان، صدر اليوم الاثنين، أنه بناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد مصطفى بتقديم المساعدة اللازمة للمناطق المنكوبة من الاجتياحات المتكررة، سيتم من خلال هذه الأنابيب العمل على استبدال الأجزاء المدمرة من الخط المغذي الرئيسي لمدينة جنين، والتي تضمن عودة عمل خط المياه كالسابق، وإعادة إيصال المياه إلى المواطنين.

وأضاف الفقهاء أن الاجتياح الأخير تسبب في إحداث دمار كبير في البنية التحتية، ما تطلب تدخلات عاجلة للعمل بشكل سريع على إنجاز الإصلاحات اللازمة بالسرعة الممكنة، وخصوصا أن تكرار الاقتحامات وتحديدا في المخيمات شكل عائقا كبيرا أمام جهود الإصلاح للبنية التحتية.

ومن الجدير ذكره أن طواقم سلطة المياه قامت مباشرة بعد انسحاب قوات الاحتلال بزيارات ميدانية للأماكن المتضررة للوقوف على حجم الأضرار والاطلاع على الاحتياجات، كما تم بشكل عاجل العمل على

متابعة وحصر الأضرار الناجمة عن هذه الاقتحامات، والمساهمة مع الجهات المختصة في معالجة ما أمكن منها.