ضمن تدخلات إصلاح التدمير بعد العدوان: تسليم المعدات اللازمة لإصلاح خطوط المياه ومناهل الصرف الصحي في جنين

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN- قال القائم بأعمال رئيس سلطة المياه زياد الفقهاء، إن الطواقم الفنية العاملة في الميدان زوّدت اليوم بشكل عاجل كميات كبيرة من الأنابيب بأقطار مختلفة لمدينة جنين ومخيمها، وذلك ضمن التدخلات العاجلة لإصلاح التدمير بعد عدوان الاحتلال الأخير، وللحد من المكرهة الصحية الناجمة عن تدفق المياه العادمة، التي حدثت نتيجة التدمير المتعمد.
وأضاف الفقهاء، في بيان، صدر اليوم الاثنين، أنه بناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد مصطفى بتقديم المساعدة اللازمة للمناطق المنكوبة من الاجتياحات المتكررة، سيتم من خلال هذه الأنابيب العمل على استبدال الأجزاء المدمرة من الخط المغذي الرئيسي لمدينة جنين، والتي تضمن عودة عمل خط المياه كالسابق، وإعادة إيصال المياه إلى المواطنين.
وأضاف الفقهاء أن الاجتياح الأخير تسبب في إحداث دمار كبير في البنية التحتية، ما تطلب تدخلات عاجلة للعمل بشكل سريع على إنجاز الإصلاحات اللازمة بالسرعة الممكنة، وخصوصا أن تكرار الاقتحامات وتحديدا في المخيمات شكل عائقا كبيرا أمام جهود الإصلاح للبنية التحتية.
ومن الجدير ذكره أن طواقم سلطة المياه قامت مباشرة بعد انسحاب قوات الاحتلال بزيارات ميدانية للأماكن المتضررة للوقوف على حجم الأضرار والاطلاع على الاحتياجات، كما تم بشكل عاجل العمل على
متابعة وحصر الأضرار الناجمة عن هذه الاقتحامات، والمساهمة مع الجهات المختصة في معالجة ما أمكن منها.
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