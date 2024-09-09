الاتحاد الأوروبي يدرس استئناف مراقبة الحدود بين مصر وغزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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بروكسل / PNN- أعلن ممثل
الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد يجري مفاوضات بشأن استئناف بعثته لمراقبة الحدود، بهدف إجلاء سكان غزة المتضررين من العمليات القتالية الإسرائيلية، والذين لم يتلقوا رعاية طبية.
وبين بوريل في مقابلة مع صحيفة "إلموندو" الإسبانية، أن الاتحاد يجري مفاوضات كي تتمكن بعثة مراقبة الحدود التابعة له، والتي كانت متمركزة على الحدود بين مصر وغزة لسنوات عديدة، من العودة وفتح نقطة عبور يمكن من خلالها إجلاء الجرحى الذين لم يتمكنوا من تلقي المساعدة.
وأشار إلى أنه سيحضر اجتماعا وزاريا لجامعة الدول العربية في القاهرة من أجل مناقشة تلك المسألة.
وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار، أعلن بوريل عزم بروكسل التوصل لوقف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت.
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