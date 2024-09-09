الاتحاد الأوروبي يدرس استئناف مراقبة الحدود بين مصر وغزة

MENAFN - Palestine News ) بروكسل / PNN- أعلن الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد يجري مفاوضات بشأن استئناف بعثته لمراقبة الحدود، بهدف إجلاء سكان غزة المتضررين من العمليات القتالية الإسرائيلية، والذين لم يتلقوا رعاية طبية.

وبين بوريل في مقابلة مع صحيفة "إلموندو" الإسبانية، أن الاتحاد يجري مفاوضات كي تتمكن بعثة مراقبة الحدود التابعة له، والتي كانت متمركزة على الحدود بين مصر وغزة لسنوات عديدة، من العودة وفتح نقطة عبور يمكن من خلالها إجلاء الجرحى الذين لم يتمكنوا من تلقي المساعدة.

وأشار إلى أنه سيحضر اجتماعا وزاريا لجامعة الدول العربية في القاهرة من أجل مناقشة تلك المسألة.

وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار، أعلن بوريل عزم بروكسل التوصل لوقف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت.