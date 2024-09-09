جنرال إسرائيلي: الجيش ارتكب 3 أخطاء قبل 7 أكتوبر

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- قال الخبير العسكري الإسرائيلي ورئيس صفوف الضباط الاحتياط الأسبق، الجنرال داني بيرن، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 أخطاء قبل الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على المستوطنات الإسرائيلية في 7 أكتوبر الماضي.

وبحسب موقع "واللا" العبري، قال بيرن إن هُناك 50 عامًا مرت على الفشل الاستخباراتي الفادح في حرب 6 أكتوبر 1973، وبين الفشل الاستخباراتي والعملياتي الأعظم في تاريخ إسرائيل، في 7 أكتوبر 2023.

واعتبر أنّ المجتمع الإسرائيلي والمنظومة الأمنية مرا ​​بالعديد من التغييرات خلال هذه الفترة، ولكن يبدو أن جيش الاحتلال لا يزال يعاني من المشاكل الأساسية نفسها التي كانت السبب وراء الفشلين.

وأضاف أن "غطرسة بعض قادة الجيش عشية حرب أكتوبر 73 كانت سبب وقوع تلك الكارثة الخطيرة، كما أنه لمدة 50 عامًا، لم يتم العثور على أي مسؤول يستحق قيادة الجيش"، وفق تقديره.



وأوضح أنه تحت تأثير رؤية إيهود باراك، الذي تولى قيادة الجيش الإسرائيلي سابقاً، سعى جميع قادة الجيش في السنوات الأخيرة إلى إنشاء "جيش صغير وذكي"، لكن هُناك 3 أخطاء رئيسة تكمن وراء فكرة "الجيش الصغير والذكي".

ووفق الجنرال الإسرائيلي فإنّ أول أخطاء جيش الاحتلال هو "المفهوم الخاطئ"، والاعتقاد بأن عصر الحروب الكبرى، التي تدور بشكل خاص بين القوى البرية، قد انتهى.



وتم بناء الجيش على مفهوم محاربة العناصر المعادية، وعلى مفهوم المعارك بين الحروب للقتال في الدائرة الثانية ضد إيران ووكلائها، وهي معركة تعتمد بشكل أساسي على قدرات سلاح الجو والاستخبارات.



والخطأ الثاني، وفق قوله، هو الغطرسة والغرور، حيث إن القادة الذين يرغبون في ترك بصماتهم على النظام الذي يقودونه، فضلوا استثمار ميزانياته في شراء أسراب جديدة، وأنظمة إنذار متقدمة وإجراءات دفاعية متطورة.



وتابع الجنرال الإسرائيلي قوله "يبدو أن شراء 20 طائرة مقاتلة حديثة أكثر إثارة للإعجاب بكثير من الاستثمار في تدريب عشرات الآلاف من جنود الاحتياط في حرارة الصيف في القواعد العسكرية".

أما ثالث خطأ فيتعلق بثقافة جيش الاحتلال، ونظرًا للطبيعة المتجانسة في نهاية الهرم العسكري وخلفية قادة الجيش، فقد استثمر الجيش الإسرائيلي في بناء القوة للعمليات الخاصة أكثر بكثير من استثماره في إنشاء مجموعة برية ضخمة، بحسب الخبير العسكري.