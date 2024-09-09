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مكون في المنتجات الغذائية يسبب القلق

9/9/2024 5:07:29 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حذر أحد الخبراء من أن مكونا موجودا في الآيس كريم والمشروبات الغذائية وحتى معجون الأسنان قد يكون مرتبطا بالقلق وانخفاض الحالة المزاجية.
ومن المدهش أن هذا المكون هو في الواقع مُحلي صناعي، وغالبا ما يحتوي على سعرات حرارية أقل، أو لا يحتوي على سعرات حرارية على الإطلاق.

وأوضحت سارة جيفريز، خبيرة الصحة العقلية من مركز Mental health First Aid Course: "قد تساهم الإضافات الغذائية (مواد تضاف إلى الغذاء أو المشروبات وتعمل على تغيير أي من صفاته) المستخدمة لتعزيز النكهة واللون ومدة الصلاحية بصمت في زيادة اضطرابات الصحة العقلية. وقد تعني التغيرات المزاجية المتكررة والعشوائية، مثل الشعور بالنشاط والحيوية الشديدة في دقيقة ثم الاكتئاب الشديد في الدقيقة التالية، أن شيئا ما في نظامك الغذائي يؤثر على صحتك العقلية. وقد يعني الشعور بالقلق الشديد أو عدم الراحة أو عدم القدرة على الاسترخاء أيضا أن بعض الإضافات الغذائية تعبث بكيمياء دماغك".

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي وجدت فيه دراسة مثيرة للقلق علاقة بين الاكتئاب والإضافات الغذائية لدى أكثر من 18 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 35 و69 عاما. وهذا يتعلق بشكل خاص بالمحليات المستخدمة في القهوة والمشروبات الغذائية المتوفرة في كندا.

وفي عام 2022، أفاد الباحثون أيضا أن "الأسبارتام"، أحد المحليات الصناعية الأكثر استخداما، ثبت أنه يزيد من السلوكيات الشبيهة بالقلق لدى الفئران.

وتوجد هذه المادة المضافة في بعض أنواع الآيس كريم ومعجون الأسنان والمستحضرات الصيدلانية وأكثر من 5000 منتج غذائي في جميع أنحاء العالم.

وتخشى الخبيرة من أن هذا التأثير المسبب للقلق لا يقتصر على الفئران فحسب، بل يمتد إلى البشر أيضا. ولديها أيضا مخاوف تتعلق بالصحة العقلية في ما يتعلق بمستحلبات النكهة التي ثبت أن لها تأثيرا مماثلا في بحوث مختلفة.

وتوضح: "إن صعوبة التركيز أو مشاكل الذاكرة أو الشعور بضباب الدماغ قد تكون علامة على أن نظامك الغذائي يؤثر على صفاء ذهنك". وتابعت: "يمكن أن يرتبط الصداع ومشاكل الجهاز الهضمي والانزعاج العام أحيانا بإضافات الطعام وتعني أنها تؤثر على صحتك العامة".RT

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