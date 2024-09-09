إعصار ياجي يتحول إلى منخفض استوائي بعد تدمير كبير في فيتنام

(MENAFN
) تم تخفيض تصنيف الإعصار ياجي، الذي يُعد أقوى عاصفة ضربت آسيا هذا العام، إلى منخفض استوائي يوم الأحد بعد أن تسبب في دمار كبير في شمال فيتنام، الذي يُعد مركزاً مهماً للتصدير، وأفادت دائرة الأرصاد الجوية الفيتنامية أنه على الرغم من تراجع قوة الإعصار اليوم الاثنين بتاريخ 9 أيلول، فإن هناك مخاطر عالية من الفيضانات والانهيارات الأرضية حيث يستمر الإعصار، الذي يُعتبر الأقوى الذي يضرب البلاد منذ عقود، في التحرك نحو الغرب، ويوم السبت، أدى الإعصار إلى انقطاع واسع النطاق في الطاقة والاتصالات في هانوي، عاصمة فيتنام، وجلب الفيضانات الشديدة، مما أدى إلى اقتلاع الآلاف من الأشجار وتدمير العديد من المنازل.
كما تشير التقارير الأولية من الحكومة الفيتنامية ووسائل الإعلام الرسمية إلى أن الإعصار ياجي والانهيارات الأرضية اللاحقة تسببت في وفاة 18 شخصاً في فيتنام، ولا يزال عدة أشخاص في عداد المفقودين في البحر، كما أحدث الإعصار دماراً في جزيرة هاينان الصينية الجنوبية، حيث أكدت السلطات المحلية حدوث أربع وفيات، وفي الفلبين، التي كانت أول بلد ضربه ياجي بعد تشكله الأسبوع الماضي، ارتفعت حصيلة القتلى من 16 إلى 20، مع استمرار البحث عن 22 شخصاً، وفقاً لوكالة الدفاع المدني في البلاد.
وفي هيفي، مدينة ساحلية في فيتنام يبلغ عدد سكانها حوالي مليوني نسمة وتُعد مركزاً لعدة مصانع متعددة الجنسيات ومناطق صناعية، ظلت العمليات متوقفة إلى حد كبير يوم الأحد، وكشف مسؤول في أحد المناطق الصناعية أن حوالي 80 بالمئة من المصانع تعرضت لأضرار، على الرغم من أن المناطق نفسها لم تتعرض للفيضانات، وأشارت الحكومة الفيتنامية أيضاً إلى أنه بعد وصول الإعصار ياجي إلى اليابسة يوم السبت بعد الظهر، تسبب في حدوث أمواج بلغ ارتفاعها أربعة أمتار، مما أدى إلى انقطاع طويل الأمد في الطاقة والاتصالات وصعوبات في تقييم مدى الضرر الكامل.
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