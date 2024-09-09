ترامب يتعهد بفرض تعريفة 100 بالمئة على السلع من الدول التي تتخلى عن استخدام الدولار في التجارة الدولية

(MENAFN
) قدم دونالد ترامب، المرشح الرئاسي الأمريكي، بعداً جديداً لسياساته التجارية من خلال تعهده بفرض تعريفة بنسبة 100 بالمئة على السلع القادمة من الدول التي تتخلى عن استخدام الدولار الأمريكي في التجارة الدولية، وخلال تجمع في ويسكونسن، أعلن ترامب أن أي دولة تتخلى عن الدولار ستواجه عقوبات اقتصادية شديدة، تحديداً تعريفة كاملة على صادراتها إلى الولايات المتحدة، ويشكل هذا الاقتراح جزءاً من استراتيجية أوسع يتباحثها ترامب مع مستشاريه الاقتصاديين، تهدف إلى ردع الدول عن البحث عن بدائل للدولار في المعاملات التجارية.
كما تأتي هذه السياسة الجديدة في التعريفة بعد فترة من النقاشات المكثفة حول كيفية التعامل مع الاتجاه المتزايد للدول التي تسعى إلى إجراء التجارة باستخدام عملات أخرى. من بين التدابير المحتملة التي تم النظر فيها هي قيود التصدير، الرسوم على التلاعب بالعملات، وتعريفات مختلفة، ويتناقض موقف ترامب مع تصريحاته السابقة حول تهديد الدولار ورغبته في الحفاظ على وضعه كعملة الاحتياط الرئيسية في العالم، وقد أعرب عن قلقه بشأن مناقشات بعض الدول مثل الصين والهند والبرازيل وروسيا وجنوب إفريقيا حول الابتعاد عن الدولار، والتي تم بحثها خلال قمة العام الماضي.
بالإضافة إلى اقتراحه الجديد بشأن التعريفة، وعد ترامب أيضاً بفرض تعريفة بنسبة 100 بالمئة على السيارات الصينية المصنوعة في المكسيك، وهو ما سيكون ضعف الضريبة التي اقترحها في البداية على السيارات المصنعة في الولايات المتحدة، وتعكس هذه الخطوة التزامه المستمر بسياسات التجارة الحمائية وأجندته الأوسع لإعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية الأمريكية على الصعيد العالمي.
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