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مبادرة استبدال أجهزة التكييف القديمة الشباك تعود بمرحلتها الكاملة وبدعم قيمته 1000 ريال

9/9/2024 4:55:39 AM
(MENAFN- Al Watan) تنطلق اليوم، مبادرة "استبدال أجهزة التكييف الشباك" لتشمل جميع مناطق المملكة، وهي استكمال لمرحلة الإطلاق الأولي التي استهدفت 7 مدن رئيسة وتم اختبار الجاهزية وقدرة خطوط الإمداد وانتهت بنهاية عام 2023، حيث يقوم على إعدادها وتنفيذها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وتستهدف المبادرة بمرحلتها الكاملة جميع مناطق المملكة بمشاركة أكثر من 50 تاجر تجزئة وأكثر من 350 معرضاً و 4 مصانع وطنية. وتسهم المبادرة في ترشيد استهلاك الطاقة بالمنازل من خلال تحفيز المواطنين على استبدال مكيفات الشباك القديمة بمكيفات جديدة ذات استهلاك أقل وبمبلغ تحفيزي قيمته 1000ريال يتم خصمه من قيمة المكيف الجديد، إضافة إلى تقديم خدمة التوصيل والتركيب مجاناً، حيث تتم عملية الاستفادة بشكل مبسط من خلال زيارة أحد متاجر بيع الأجهزة الكهربائية المشاركة في المبادرة؛ وإبراز الهوية الوطنية للاستفادة أو من خلال الطلب إلكترونياً من مواقع المتاجر المشاركة.
يُذكر أن المركز قد نفذ في وقت سابق مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة وانتهت بنهاية العام 2021، واستفاد منها ما يقارب 125 ألف مواطن، كما نفذ المركز مبادرة استبدال بمرحلتها الأولية وانتهت بنهاية عام 2023م. يأتي ذلك ضمن مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) في خطوة تهدف إلى تحفيز المواطنين على استبدال أجهزة التكييف "الشباك" القديمة بأجهزة جديدة أعلى كفاءة فضلاً عن دعم وتشجيع الصناعة الوطنية في المملكة. ويمكن الاستفادة من المبادرة عن طريق زيارة أحد المتاجر المشاركة، وللمزيد من التفاصيل يمكن زيارة موقع المبادرة الرسمي

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