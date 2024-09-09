أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% .. وخام برنت يتداول قرب 72 دولارًا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) صعدت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين بعدما سجلت خسائر قوية في الأسبوع الماضي، مع ترقب تقارير ربما توضح رؤية الطلب.
ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور التقارير الشهرية من كل من منظمة“أوبك” ووكالة الطاقة الدولية، وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إلى جانب التصريحات التي سيُدلي بها المسؤولون خلال مؤتمر آسيا والمحيط الهادئ للبترول الذي يعقد في سنغافورة.
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وبالفعل صرح“جيم بوركارد” نائب رئيس الأبحاث لدى“إس أند بي جلوبال كوموديتي إنسايتس” في المؤتمر أن مجموعة“أوبك+” من المتوقع أن تزيد إنتاجها من النفط للمرة الأولى منذ عامين.
وأضاف“بوركارد” حسبما نقلت“رويترز”: نعتقد أنه في العام المقبل وللمرة الأولى منذ 2022 ستزيد“أوبك+” الإنتاج، مع زيادة الضغوط في بعض الدول الأعضاء لرفع الإنتاج.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 1.27% أو 90 سنتًا عند 71.96 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:12 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما بلغت خسائره المسجلة الأسبوع الماضي حوالي 10%.
كما صعدت عقود الخام الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 1.34% أو 91 سنتًا إلى 68.58 دولار للبرميل.
المصدر:
MENAFN09092024000202011048ID1108650935
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