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أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% .. وخام برنت يتداول قرب 72 دولارًا - جريدة البورصة

9/9/2024 4:55:30 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) صعدت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الإثنين بعدما سجلت خسائر قوية في الأسبوع الماضي، مع ترقب تقارير ربما توضح رؤية الطلب.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور التقارير الشهرية من كل من منظمة“أوبك” ووكالة الطاقة الدولية، وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إلى جانب التصريحات التي سيُدلي بها المسؤولون خلال مؤتمر آسيا والمحيط الهادئ للبترول الذي يعقد في سنغافورة.

موضوعات متعلقة كوريا الجنوبية تسجل ارتفاعًا بنسبة 11.4% في صادرات البلاد خلال أغسطس الماضي البنك المركزي الصيني يجري عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 12.89 مليار دولار ارتفاع الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الأسبوع

وبالفعل صرح“جيم بوركارد” نائب رئيس الأبحاث لدى“إس أند بي جلوبال كوموديتي إنسايتس” في المؤتمر أن مجموعة“أوبك+” من المتوقع أن تزيد إنتاجها من النفط للمرة الأولى منذ عامين.

وأضاف“بوركارد” حسبما نقلت“رويترز”: نعتقد أنه في العام المقبل وللمرة الأولى منذ 2022 ستزيد“أوبك+” الإنتاج، مع زيادة الضغوط في بعض الدول الأعضاء لرفع الإنتاج.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 1.27% أو 90 سنتًا عند 71.96 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:12 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما بلغت خسائره المسجلة الأسبوع الماضي حوالي 10%.

كما صعدت عقود الخام الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 1.34% أو 91 سنتًا إلى 68.58 دولار للبرميل.


المصدر:

MENAFN09092024000202011048ID1108650935

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