إيطاليا تجري محادثات أولية لإنشاء شركة للطاقة النووية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تسعى إيطاليا إلى إنشاء شركة جديدة لبناء مفاعلات نووية صغيرة، ويجري المسؤولون محادثات أولية مع شركة“أنسالدو نوكليار” (Ansaldo Nucleare)، و”إينيل” (Enel)، و”نيوكليو” (Newcleo) لتطوير الخطة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وستكون هذه الخطوة بمثابة تحول كبير للبلاد، التي حظرت الطاقة النووية لعقود من الزمن.

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كشف الصناعة أدولفو أورسو أمس الأحد في منتدى“أمبروسيتي” على بحيرة كومو، أن الحكومة تسعى إلى إنشاء الكيان الجديد بشراكة تكنولوجية أجنبية، ما سيسمح بإنتاج الطاقة النووية المتقدمة في إيطاليا قريباً، دون ذكر أي شركة ستكون على صلةٍ محتملة بالمشروع.









تطور شركة“أنسالدو نوكليار”، وهي جزء من شركة“أنسالدو إنيرجيا”، محطات نووية والتكنولوجيا المرتبطة بها. وتطور شركة“نيوكليار” وحدات صغيرة تعمل بالنفايات النووية المعاد تدويرها. وباعتبارها شركة الطاقة العملاقة المملوكة للدولة، ستكون“إينيل” مفتاحاً لأي خطة.

الشريك الدولي

قال الأشخاص الذين رفضوا الكشف عن هويتهم لأن التفاصيل غير علنية، إن المناقشات بشأن الشريك الدولي جارية، على الرغم من عدم تحديد الاختيار النهائي.

تستهدف“أنسالدو” المساهمة في إنتاج طاقة منخفضة التكلفة وقابلة للبرمجة وصديقة للبيئة في إيطاليا، حسبما أفادت الشركة في بيان.

من جهتها، رفضت“إينيل” و”نيوكليو” التعليق، وكذلك فعل المتحدث باسم وزارة الصناعة.

حظرت إيطاليا إنتاج واستخدام الطاقة النووية بعد الاستفتاءات التي أجريت في عامي 1987 و2011.

تعمل الحكومة أيضاً على تشريع يهدف إلى إعادة استخدام الطاقة النووية بأحدث التقنيات المتاحة في وقت لاحق من هذا العام، حسبما صرح وزير الطاقة جيلبرتو بيتشيتو فراتين يوم السبت.





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