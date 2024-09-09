البنك الدولي يعمل على ضمان بقاء دول جزر المحيط الهادئ متصلة بالنظام المالي العالمي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أفاد تقرير أصدره البنك الدولي بأن سبع دول جزر في المحيط الهادئ سوف تحافظ على تواصلها المستمر بالنظام المالي العالمي من خلال مشروع جديد للبنك الدولي لتعزيز علاقات الحسابات المراسلة في المنطقة، وهي حسابات أنشأتها مؤسسة مصرفية لتلقي الودائع أو سداد المدفوعات أو معالجة المعاملات المالية الأخرى لمؤسسة مالية أخرى.

وأوضح التقرير أن الدول التي ستستفيد من المشروع هي فيجي وكيريباتي وجمهورية جزر مارشال وساموا وتونجا وتوفالو وفانواتو ومنظمة إقليمية واحدة هي منتدى جزر المحيط الهادئ وهي منظمة حكومية دولية تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدان المستقلة في منطقة المحيط الهادئ.

موضوعاتكوريا الجنوبية تسجل ارتفاعًا بنسبة 11.4% في صادرات البلاد خلال أغسطس الماضي البنك المركزي الصيني يجري عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 12.89 مليار دولار ارتفاع الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الأسبوع

كان رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا قد أعلن عن المشروع خلال أول رحلة له إلى المنطقة، حيث أوضح أن المشروع من شأنه أن يعزز النهج الإقليمي وهو مصمم كمنصة تسمح لمزيد من دول المحيط الهادئ بالانضمام وللمانحين الثنائيين والمتعددي الأطراف بالمشاركة.

وتسمح علاقات الحسابات البنكية المراسلة للمؤسسات المالية بتقديم الخدمات بالعملات الأجنبية عبر الحدود دون فتح فروع مكلفة في الخارج، مما يجعلها ضرورية للتجارة الدولية والاستثمار والتحويلات والإغاثة من الكوارث والمساعدات الإنسانية.

وأضاف التقرير أن دول جزر المحيط الهادئ واجهت انخفاضاً كبيراً في عدد حسابات المراسلة، حيث انخفضت بنسبة 60% على مدى العقد الماضي مقارنة بمتوسط عالمي بلغ 30 في المئة.

وفي حين أن فرض المعايير الدولية من خلال الإشراف يمكن أن يجعل من العمل المصرفي المراسل عملاً عالي المخاطر ومنخفض الربحية ويتطلب أحجام معاملات عالية، إلا أنه رغم ذلك، تفتقر دول جزر المحيط الهادئ الفردية إلى اقتصاديات الحجم الكافية لتقديم أعمال كافية لجعل علاقة البنوك المراسلة مربحة وضمن شهية المخاطرة لدى البنوك الدولية.

ومن المهم -حسب التقرير- أن المشروع يعزز النهج الإقليمي لحل مشكلة البنوك المركزية طويلة الأمد. وسوف يلعب منتدى جزر المحيط الهادئ دوراً حاسماً في تنسيق السياسات الإقليمية ونجاح المشروع، حيث يضم الوحدة المسؤولة عن تنفيذه.

ويتم تمويل مشروع علاقات البنوك المراسلة بمبلغ 68 مليون دولار أمريكي من خلال الائتمان والتمويل بالمنح من خلال المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك الدولي لأكثر بلدان العالم احتياجًا.

تجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي وسع برنامجه في منطقة المحيط الهادئ من خلال زيادة التزاماته بأكثر من ستة أضعاف.

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