الإكوادور تختبر محطة كهربائية تنتج 100 ميجاوات لمواجهة أزمة الطاقة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن نائب وزير
الكهرباء والطاقة المتجددة في الإكوادور رافائيل كينتيرو، البدء في اختبار محطة كهربائية قادرة على إنتاج (100 ميجاوات) من الكهرباء؛ لمواجهة أزمة الطاقة.
ونقلت صحيفة (24 ساعة) السويسرية اليوم الاثنين عن نائب الوزير قوله“بعد الانتهاء من مرحلة الاختبار التي لن تستغرق أكثر من يومين، سيكون هناك يومين آخرين للتشغيل التجريبي، حيث سيتم توزيع الـ“100 ميجاوات” بطريقة منتظمة، ثم البدء في عملية التشغيل التجاري”.
وأشار إلى أنه من المخطط أن يتم تشغيل ما يقرب من 1200 ميجاوات خلال الأشهر القادمة؛ وذلك لتغطية عجز الطاقة في البلاد.
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ويشهد قطاع الكهرباء في الإكوادور حالة طوارئ منذ شهر أغسطس الماضي؛ بسبب الجفاف الذي طال أمده، وخزانات الطاقة الكهرومائية عند الحد الأدنى، وتدهور البنية التحتية.
وكانت سفينة طاقة من شركة“كارباورشيب” التركية – وهي مورد كهرباء طوارئ موجودة أيضا في العديد من بلدان غرب إفريقيا – قد وصلت إلى الإكوادور في شهر أغسطس الماضي، ورست في نهر جواياس في جواياكيل (جنوب ـ غرب).
كما شهدت الإكوادور في شهر أبريل الماضي انقطاعا في الكهرباء وصل إلى 13 ساعة يوميا.. فيما كانت خزانات العديد من محطات الطاقة الكهرومائية في أدنى مستوى لها.. وفي يونيو، شهدت البلاد انقطاعا واسع النطاق؛ نتيجة فشل في خط نقل الكهرباء.
المصدر:
MENAFN09092024000202011048ID1108650932
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