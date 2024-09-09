الإكوادور تختبر محطة كهربائية تنتج 100 ميجاوات لمواجهة أزمة الطاقة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن نائب الكهرباء والطاقة المتجددة في الإكوادور رافائيل كينتيرو، البدء في اختبار محطة كهربائية قادرة على إنتاج (100 ميجاوات) من الكهرباء؛ لمواجهة أزمة الطاقة.ونقلت صحيفة (24 ساعة) السويسرية اليوم الاثنين عن نائب الوزير قوله“بعد الانتهاء من مرحلة الاختبار التي لن تستغرق أكثر من يومين، سيكون هناك يومين آخرين للتشغيل التجريبي، حيث سيتم توزيع الـ“100 ميجاوات” بطريقة منتظمة، ثم البدء في عملية التشغيل التجاري”.

وأشار إلى أنه من المخطط أن يتم تشغيل ما يقرب من 1200 ميجاوات خلال الأشهر القادمة؛ وذلك لتغطية عجز الطاقة في البلاد.

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ويشهد قطاع الكهرباء في الإكوادور حالة طوارئ منذ شهر أغسطس الماضي؛ بسبب الجفاف الذي طال أمده، وخزانات الطاقة الكهرومائية عند الحد الأدنى، وتدهور البنية التحتية.

وكانت سفينة طاقة من شركة“كارباورشيب” التركية – وهي مورد كهرباء طوارئ موجودة أيضا في العديد من بلدان غرب إفريقيا – قد وصلت إلى الإكوادور في شهر أغسطس الماضي، ورست في نهر جواياس في جواياكيل (جنوب ـ غرب).

كما شهدت الإكوادور في شهر أبريل الماضي انقطاعا في الكهرباء وصل إلى 13 ساعة يوميا.. فيما كانت خزانات العديد من محطات الطاقة الكهرومائية في أدنى مستوى لها.. وفي يونيو، شهدت البلاد انقطاعا واسع النطاق؛ نتيجة فشل في خط نقل الكهرباء.

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