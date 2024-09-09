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تراجع سعر خام الحديد دون مستوى 90 دولارًا للمرة الأولى منذ 2022 - جريدة البورصة

9/9/2024 4:55:28 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) هبط سعر خام الحديد في تعاملات اليوم الإثنين دون مستوى 90 دولارًا للطن، في ظل التحديات التي يواجهها المعدن الصناعي من ضعف الطلب في الصين والمخاوف المتعلقة بالنمو العالمي.

وتوقع“سيتي جروب” أن حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستعقد في نوفمبر قد تكبح الاقتصاد العالمي وتؤثر على أسعار المعادن.

موضوعات متعلقة كوريا الجنوبية تسجل ارتفاعًا بنسبة 11.4% في صادرات البلاد خلال أغسطس الماضي البنك المركزي الصيني يجري عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 12.89 مليار دولار ارتفاع الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الأسبوع

وخلال تعاملات اليوم، انخفض سعر خام الحديد في سنغافورة 2.3% إلى 89.6 دولار للطن، قبل أن يقلص خسائره إلى 90.6 دولار، حسبما نقلت“بلومبرج”.

وانخفضت العقود الآجلة لخام الحديد بأكثر من الثلث هذا العام مع ضعف الطلب على الصلب في الصين بسبب أزمة العقارات المستمرة.


المصدر:

MENAFN09092024000202011048ID1108650930

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