تراجع سعر خام الحديد دون مستوى 90 دولارًا للمرة الأولى منذ 2022 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) هبط سعر خام الحديد في تعاملات اليوم الإثنين دون مستوى 90 دولارًا للطن، في ظل التحديات التي يواجهها المعدن الصناعي من ضعف الطلب في الصين والمخاوف المتعلقة بالنمو العالمي.
وتوقع“سيتي جروب” أن حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستعقد في نوفمبر قد تكبح الاقتصاد العالمي وتؤثر على أسعار المعادن.
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وخلال تعاملات اليوم، انخفض سعر خام الحديد في سنغافورة 2.3% إلى 89.6 دولار للطن، قبل أن يقلص خسائره إلى 90.6 دولار، حسبما نقلت“بلومبرج”.
وانخفضت العقود الآجلة لخام الحديد بأكثر من الثلث هذا العام مع ضعف الطلب على الصلب في الصين بسبب أزمة العقارات المستمرة.
المصدر:
MENAFN09092024000202011048ID1108650930
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