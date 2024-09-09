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تراجع الأسهم اليابانية في أولى جلسات الأسبوع بعد صدور بيانات النمو المعدلة - جريدة البورصة

9/9/2024 4:55:28 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قلصت الأسهم اليابانية خسائرها عند إغلاق أولى جلسات الأسبوع مع تضرر معنويات المستثمرين بمخاوف بشأن النمو في الولايات المتحدة والصين، وتقييم بيانات نمو اقتصاد اليابان الفصلية المعدلة.

وقادت الأسهم في اليابان الخسائر في الأسواق الآسيوية بعدما أظهر تقرير الوظائف الأمريكي الشهري الصادر نهاية الأسبوع الماضي إضافة 142 ألف وظيفة فقط في أغسطس، في حين كان متوقعًا إضافة 161 ألفًا.

موضوعات متعلقة كوريا الجنوبية تسجل ارتفاعًا بنسبة 11.4% في صادرات البلاد خلال أغسطس الماضي البنك المركزي الصيني يجري عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 12.89 مليار دولار ارتفاع الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الأسبوع

ونما الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 2.9% على أساس سنوي في الربع الثاني من هذا العام الممتد من أبريل وحتى يونيو، أي أقل من توقعات المحللين البالغة 3.2%، بعدما أظهر التقدير الأولي نموه 3.1%.

ويرجع ذلك التعديل إلى خفض تقديرات إنفاق الشركات والأسر، مما يشير إلى أن النصف الثاني من هذا العام سيكون أكثر تحديًا بالنسبة للاستهلاك وخطط البنك المركزي لرفع الفائدة.

وأغلق مؤشر“نيكي” الجلسة منخفضًا – بقيادة قطاع أشباه الموصلات – بنسبة 0.48% إلى 36215 نقطة، مقلصًا خسائره التي تجاوزت في وقت سابق 3%، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا“توبكس” 0.68% عند 2579 نقطة.

وارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.36% إلى 142.81 ين.


المصدر:

MENAFN09092024000202011048ID1108650929

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