تراجع الأسهم اليابانية في أولى جلسات الأسبوع بعد صدور بيانات النمو المعدلة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قلصت الأسهم اليابانية خسائرها عند إغلاق أولى جلسات الأسبوع مع تضرر معنويات المستثمرين بمخاوف بشأن النمو في الولايات المتحدة والصين، وتقييم بيانات نمو اقتصاد
اليابان الفصلية المعدلة.
وقادت الأسهم في اليابان الخسائر في الأسواق الآسيوية بعدما أظهر تقرير الوظائف الأمريكي الشهري الصادر نهاية الأسبوع الماضي إضافة 142 ألف وظيفة فقط في أغسطس، في حين كان متوقعًا إضافة 161 ألفًا.
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ونما الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 2.9% على أساس سنوي في الربع الثاني من هذا العام الممتد من أبريل وحتى يونيو، أي أقل من توقعات المحللين البالغة 3.2%، بعدما أظهر التقدير الأولي نموه 3.1%.
ويرجع ذلك التعديل إلى خفض تقديرات إنفاق الشركات والأسر، مما يشير إلى أن النصف الثاني من هذا العام سيكون أكثر تحديًا بالنسبة للاستهلاك وخطط البنك المركزي لرفع الفائدة.
وأغلق مؤشر“نيكي” الجلسة منخفضًا – بقيادة قطاع أشباه الموصلات – بنسبة 0.48% إلى 36215 نقطة، مقلصًا خسائره التي تجاوزت في وقت سابق 3%، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا“توبكس” 0.68% عند 2579 نقطة.
وارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.36% إلى 142.81 ين.
المصدر:
MENAFN09092024000202011048ID1108650929
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