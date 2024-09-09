انخفاض مؤشرات أسواق آسيا وسط مخاوف تباطؤ الاقتصاد الصيني - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسواق الأسهم الآسيوية في ختام تداولات بداية الأسبوع اليوم الاثنين، حيث أثرت المخاوف بشأن نمو الاقتصاد الصيني على معنويات الأسواق بعد صدور بيانات صينية مخيبة للآمال.

وتراجع مؤشر“نيكي” الياباني بنسبة 0.72% ليسجل 36,159.50 نقطة وسط عمليات بيع مبكرة بعد تراجع أسهم التكنولوجيا والتي فقدت 0.8% خلال تداولات اليوم بعد تراجعها ما يقارب 6% الأسبوع الماضي.

موضوعاتكوريا الجنوبية تسجل ارتفاعًا بنسبة 11.4% في صادرات البلاد خلال أغسطس الماضي الصيني يجري عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 12.89 مليار دولار ارتفاع الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الأسبوع

وتراجعت الأسهم الصينية الكبرى بنسبة 1.0% إلى أدنى مستوياتها خلال سبعة أشهر، بعد أن فقدت بالفعل 2.7% الأسبوع الماضي.

وانخفض أوسع مؤشر لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1.2%، بعد أن فقد 2.25% الأسبوع الماضي، بينما تراجع سوق كوريا الجنوبية“KS11” بنسبة 0.2%.

وأظهرت بيانات أسعار المستهلكين (CPI) في الصين أن العملاق الآسيوي لا يزال محركا للتضخم العالمي المنخفض، حيث انخفضت أسعار المنتجين بنسبة 1.8% على أساس سنوي في أغسطس، بينما كان المحللون يتوقعون انخفاضا قدره 1.4%.

وشهد مؤشر أسعار المستهلكين أيضا تراجعا عن التوقعات بنسبة 0.6% على مدار العام، مع ارتفاع الأسعار في الغذاء بشكل رئيسي، وارتفاع أسعار السلع بنسبة 0.2% فقط، مما يشير إلى طلب محلي ضعيف.