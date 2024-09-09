انخفاض مؤشرات أسواق آسيا وسط مخاوف تباطؤ الاقتصاد الصيني - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت أسواق الأسهم الآسيوية في ختام تداولات بداية الأسبوع اليوم الاثنين، حيث أثرت المخاوف بشأن نمو الاقتصاد الصيني على معنويات الأسواق بعد صدور بيانات صينية مخيبة للآمال.
وتراجع مؤشر“نيكي” الياباني بنسبة 0.72% ليسجل 36,159.50 نقطة وسط عمليات بيع مبكرة بعد تراجع أسهم التكنولوجيا والتي فقدت 0.8% خلال تداولات اليوم بعد تراجعها ما يقارب 6% الأسبوع الماضي.
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وتراجعت الأسهم الصينية الكبرى بنسبة 1.0% إلى أدنى مستوياتها خلال سبعة أشهر، بعد أن فقدت بالفعل 2.7% الأسبوع الماضي.
وانخفض أوسع مؤشر لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1.2%، بعد أن فقد 2.25% الأسبوع الماضي، بينما تراجع سوق كوريا الجنوبية“KS11” بنسبة 0.2%.
وأظهرت بيانات أسعار المستهلكين (CPI) في الصين أن العملاق الآسيوي لا يزال محركا للتضخم العالمي المنخفض، حيث انخفضت أسعار المنتجين بنسبة 1.8% على أساس سنوي في أغسطس، بينما كان المحللون يتوقعون انخفاضا قدره 1.4%.
وشهد مؤشر أسعار المستهلكين أيضا تراجعا عن التوقعات بنسبة 0.6% على مدار العام، مع ارتفاع الأسعار في الغذاء بشكل رئيسي، وارتفاع أسعار السلع بنسبة 0.2% فقط، مما يشير إلى طلب محلي ضعيف.
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