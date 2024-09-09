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ارتفاع الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الأسبوع - جريدة البورصة

9/9/2024 4:55:24 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات أولى جلسات الأسبوع رغم المعنويات السلبية التي أثرت على الأسواق الآسيوية التي سببتها مخاوف النمو في أمريكا والصين.

وصعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.44% إلى 508 نقاط، مع ارتفاع كافة القطاعات بقيادة قطاع التكنولوجيا الذي ارتفع 1.43% والسفر والرفاهية 1.18%.

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كما ارتفع كل من مؤشر“فوتسي 100′′ بنسبة 0.56% إلى 8227 نقطة، و”كاك” الفرنسي 0.24% عند 7369 نقطة، و”داكس” الألماني 0.4% عند 18375 نقطة.

ويترقب المستثمرون حول العالم هذا الأسبوع صدور بيانات التضخم الأمريكية الأربعاء، وقرار المركزي الأوروبي بشأن الفائدة الخميس.

ومن المتوقع أن يخفض المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض بمنطقة اليورو مع عودة التضخم إلى المستهدف البالغ 2%.


المصدر:

MENAFN09092024000202011048ID1108650924

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