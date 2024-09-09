ارتفاع الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الأسبوع - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات أولى جلسات الأسبوع رغم المعنويات السلبية التي أثرت على الأسواق الآسيوية التي سببتها مخاوف النمو في أمريكا والصين.
وصعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.44% إلى 508 نقاط، مع ارتفاع كافة القطاعات بقيادة قطاع التكنولوجيا الذي ارتفع 1.43% والسفر والرفاهية 1.18%.
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كما ارتفع كل من مؤشر“فوتسي 100′′ بنسبة 0.56% إلى 8227 نقطة، و”كاك” الفرنسي 0.24% عند 7369 نقطة، و”داكس” الألماني 0.4% عند 18375 نقطة.
ويترقب المستثمرون حول العالم هذا الأسبوع صدور بيانات التضخم الأمريكية الأربعاء، وقرار المركزي الأوروبي بشأن الفائدة الخميس.
ومن المتوقع أن يخفض المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض بمنطقة اليورو مع عودة التضخم إلى المستهدف البالغ 2%.
المصدر:
MENAFN09092024000202011048ID1108650924
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