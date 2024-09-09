اتفاقية بين فودافون مصر والصافى وجرين باكت لتصنيع الراوتر محليًّا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) وقعت شركة فودافون مصر، اتفاقية للتصنيع المحلى مع مجموعة الصافى وشركة جرين باكت Green Packet العالمية، بهدف توطين التصنيع المحلى لأجهزة الرواتر المنزلية عالية السرعة CPE، وذلك فى إطار تعزيز الاستثمارات فى قطاع التصنيع التكنولوجى لتعظيم عمليات النمو والابتكار والتنمية الاقتصادية وتوطين الصناعة المحلية فى مصر.
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وقال كريم كامل، رئيس قسم خدمات الإنترنت الثابت والمجتمعات العمرانية فى ڤودافون مصر:“هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة لدعم التصنيع المحلى وتعزيز صناعة الاتصالات وتوطين التكنولوجيا، نحن ملتزمون بتعزيز الابتكار والنمو المستدام، والمساهمة فى بناء مستقبل رقمى قوى يدعم الاقتصاد الوطنى ويعود بالنفع على المواطن المصرى”.
وأكد المهندس صافى وهبة، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة“الصافى”، أن الشركة سوف تُسخِّر جميع خبراتها ومواردها لدعم المشروع؛ حتى يكون بدايةً لمزيد من الصناعات المؤثِّرة فى إطار قطاع الاتصالات المصرى كمرحلةٍ أولى، ومن ثَمَّ نقل تجربة الشراكة الناجحة إلى أسواق جديدة، حيث أشاد بالدور شديد الأهمية الذى تقوم به شركة فودافون مصر من دعم لتوطين التكنولوجيا من جانب، وشركة جرين باكت من جانب آخر؛ لخلق قيمة مضافة حقيقية تتمثَّل فى نقل الخبرات للسوق المصري، فضلًا عن دورهما فى تأهيل الشباب للمساهمة بدور فعال فى صناعات المستقبل.
وأكد فرودو راو رئيس مجلس إدارة جرين باكت، على أهمية السوق المصرى وعلى سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع شركة فودافون ومجموعة الصافى وثقته فى هذه الشراكة التى ستغطى الاحتياج المحلى والبدء فى عمليات التصدير.
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