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اتفاقية بين فودافون مصر والصافى وجرين باكت لتصنيع الراوتر محليًّا - جريدة البورصة

9/9/2024 4:55:22 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقعت شركة فودافون مصر، اتفاقية للتصنيع المحلى مع مجموعة الصافى وشركة جرين باكت Green Packet العالمية، بهدف توطين التصنيع المحلى لأجهزة الرواتر المنزلية عالية السرعة CPE، وذلك فى إطار تعزيز الاستثمارات فى قطاع التصنيع التكنولوجى لتعظيم عمليات النمو والابتكار والتنمية الاقتصادية وتوطين الصناعة المحلية فى مصر.


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وقال كريم كامل، رئيس قسم خدمات الإنترنت الثابت والمجتمعات العمرانية فى ڤودافون مصر:“هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة لدعم التصنيع المحلى وتعزيز صناعة الاتصالات وتوطين التكنولوجيا، نحن ملتزمون بتعزيز الابتكار والنمو المستدام، والمساهمة فى بناء مستقبل رقمى قوى يدعم الاقتصاد الوطنى ويعود بالنفع على المواطن المصرى”.


وأكد المهندس صافى وهبة، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة“الصافى”، أن الشركة سوف تُسخِّر جميع خبراتها ومواردها لدعم المشروع؛ حتى يكون بدايةً لمزيد من الصناعات المؤثِّرة فى إطار قطاع الاتصالات المصرى كمرحلةٍ أولى، ومن ثَمَّ نقل تجربة الشراكة الناجحة إلى أسواق جديدة، حيث أشاد بالدور شديد الأهمية الذى تقوم به شركة فودافون مصر من دعم لتوطين التكنولوجيا من جانب، وشركة جرين باكت من جانب آخر؛ لخلق قيمة مضافة حقيقية تتمثَّل فى نقل الخبرات للسوق المصري، فضلًا عن دورهما فى تأهيل الشباب للمساهمة بدور فعال فى صناعات المستقبل.


وأكد فرودو راو رئيس مجلس إدارة جرين باكت، على أهمية السوق المصرى وعلى سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع شركة فودافون ومجموعة الصافى وثقته فى هذه الشراكة التى ستغطى الاحتياج المحلى والبدء فى عمليات التصدير.

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