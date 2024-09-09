محمد الرشيدى: جامعة باديا تستهدف خدمة 12 ألف طالب - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس محمد الرشيدى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة تعليم، ورئيس مجلس إدارة باديا، إن المخطط العام للجامعة مقام على مساحة 167 ألف متر مربع، وتضم 5 كليات حتى الآن.

وأضاف الرشيدى، خلال الافتتاح الرسمى لجامعة باديا فى أكتوبر الجديدة، أن الكليات تضم الطب البشرى، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعى، والحاسبات وعلوم البيانات، والإدارة والاقتصاد التطبيقى.

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وأوضح أنه من المستهدف أن تضم الجامعة 7 كليات خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى أنه من المستهدف إضافة كلية الهندسة والفنون التطبيقية، ومستشفى جامعى العام القادم.

وقال إن المرحلة الأولى من الجامعة تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، ومن المستهدف أن تخدم الجامعة 12 ألف طالب.