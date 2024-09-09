محمد الرشيدى: جامعة باديا تستهدف خدمة 12 ألف طالب - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال المهندس محمد الرشيدى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة تعليم، ورئيس مجلس إدارة جامعة
باديا، إن المخطط العام للجامعة مقام على مساحة 167 ألف متر مربع، وتضم 5 كليات حتى الآن.
وأضاف الرشيدى، خلال الافتتاح الرسمى لجامعة باديا فى أكتوبر الجديدة، أن الكليات تضم الطب البشرى، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعى، والحاسبات وعلوم البيانات، والإدارة والاقتصاد التطبيقى.
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وأوضح أنه من المستهدف أن تضم الجامعة 7 كليات خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى أنه من المستهدف إضافة كلية الهندسة والفنون التطبيقية، ومستشفى جامعى العام القادم.
وقال إن المرحلة الأولى من الجامعة تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، ومن المستهدف أن تخدم الجامعة 12 ألف طالب.
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