أسعار الذهب تستقر مع ترقب بيانات التضخم ومراجعة توقعات الفائدة

(MENAFN
) تظل أسعار الذهب مستقرة في التداولات المبكرة اليوم الاثنين بتاريخ 9 أيلول، حيث تتأرجح بالقرب من علامة 2,500 دولار للأونصة، وينتظر المستثمرون بحذر إصدار بيانات التضخم لشهر أغسطس، التي من المتوقع أن توفر مزيدا من الوضوح بشأن ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ خطوة خفض أسعار الفائدة المرتقبة في وقت لاحق من هذا الشهر، واعتبارا من الساعة 0021 بتوقيت غرينتش، بقيت أسعار الذهب الفورية دون تغيير تقريبا عند 2,497.53 دولار للأونصة، بينما شهدت عقود الذهب الآجلة الأمريكية زيادة طفيفة بنسبة 0.1 بالمئة لتصل إلى 2,526.40 دولار، ويعكس استقرار سوق الذهب حالة عدم اليقين حول خطوات الاحتياطي الفيدرالي القادمة في ظل انتظار التجار للبيانات الاقتصادية الرئيسية التي قد تؤثر على قرارات السياسة النقدية.
كما أظهرت البيانات الأخيرة أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 142,000 وظيفة غير زراعية في أغسطس، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين التي كانت 160,000 وظيفة، وفقا لاستطلاع رأي، حيث تم تعديل أرقام نمو الوظائف لشهر يوليو إلى الأسفل لتصل إلى 89,000، مما يشير إلى تباطؤ محتمل في سوق العمل. بلغ معدل البطالة لشهر أغسطس 4.2 بالمئة، متماشيا مع توقعات السوق ولكنه يظهر انخفاضا طفيفا من 4.3 بالمئة المسجل في يوليو، وفي ضوء هذه الإشارات المتباينة، أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى استعدادهم لبدء سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة خلال اجتماعهم القادم بعد أسبوعين، وتشير الحالة الحالية للسوق إلى احتمال خفض بنسبة ربع نقطة مئوية، مع إمكانية حدوث خفض أكبر إذا ظهرت المزيد من علامات ضعف سوق العمل، وأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي تظهر احتمالية بنسبة 71 بالمئة بأن الفيدرالي سيخفض الأسعار بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه في 17-18 سبتمبر، بينما تبقى احتمالية خفض أكثر عدوانية بمقدار 50 نقطة أساس عند 29 بالمئة.
وفي سوق المعادن الثمينة الأوسع، أظهرت السلع الرئيسية الأخرى زيادات طفيفة. ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 28.01 دولار للأونصة، في حين صعدت البلاتين أيضا بنسبة 0.3 بالمئة لتصل إلى 924.02 دولار للأونصة، وشهد البلاديوم أكبر زيادة، حيث ارتفع بنسبة تقارب 1 بالمئة ليصل إلى 919.76 دولار للأونصة، وتساهم احتمالات خفض أسعار الفائدة، التي تقلل من تكلفة فرصة الاحتفاظ بالأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب، في استقرار الطلب على المعادن الثمينة، ومع مراقبة السوق عن كثب للبيانات الاقتصادية المقبلة، تبرز هذه التحركات التوازن الدقيق الذي يحافظ عليه المستثمرون في ظل توقعات السياسة النقدية المتقلبة.
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