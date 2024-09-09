الاحتلال يعتقل صحفية من بيت حنينا وشابا من مخيم قلنديا
التاريخ
9/9/2024 3:14:35 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، صحفية مقدسية من بلدة بيت حنينا، وشابا من مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفية المقدسية روز الزرو بعد مداهمة منزلها في بيت حنينا، وتفتيشه.
وأضافت أن الاحتلال اعتقل الشاب محمود إمطير من مخيم قلنديا بعد مداهمة منزل ذويه.
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