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الاحتلال يعتقل صحفية من بيت حنينا وشابا من مخيم قلنديا

9/9/2024 3:14:35 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، صحفية مقدسية من بلدة بيت حنينا، وشابا من مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفية المقدسية روز الزرو بعد مداهمة منزلها في بيت حنينا، وتفتيشه.

وأضافت أن الاحتلال اعتقل الشاب محمود إمطير من مخيم قلنديا بعد مداهمة منزل ذويه.

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