4 إصابات في غارة إسرائيلية على بلدة حانين جنوب لبنان

4 إصابات في غارة إسرائيلية على بلدة حانين جنوب لبنان
التاريخ
9/9/2024 3:14:35 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت / PNN- أصيب، أربعة أشخاص بجروح، في غارة نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، على بلدة حانين، جنوب لبنان.
وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، أن الغارة على بلدة حانين، أدت إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح استدعت إدخالهم إلى المستشفى للعلاج.
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