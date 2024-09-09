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4 إصابات في غارة إسرائيلية على بلدة حانين جنوب لبنان

9/9/2024 3:14:35 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت / PNN- أصيب، أربعة أشخاص بجروح، في غارة نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، على بلدة حانين، جنوب لبنان.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، أن الغارة على بلدة حانين، أدت إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح استدعت إدخالهم إلى المستشفى للعلاج.

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