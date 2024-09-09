الأردن تغلق جسر الملك حسين بعد مقتل 3 حراس إسرائيليين

(MENAFN
) أغلقت إدارة أمن الجسور الأردنية، التابعة لمديرية الأمن العام، جسر الملك حسين (المعروف أيضًا بجسر اللنبي أو جسر الكرامة) بين الأردن وإسرائيل مرة أخرى، أمام حركة المسافرين والبضائع، اعتبارًا من صباح اليوم الاثنين وحتى إشعار آخر، يأتي هذا الإغلاق نتيجة حادثة مقتل ثلاثة حراس إسرائيليين على يد سائق شاحنة أردني بالقرب من جسر الملك حسين يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر.
كما أكد المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الجسر سيفتح لحركة المسافرين يوم الاثنين في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بينما سيظل مغلقًا أمام حركة الشحن، وكانت السلطات الأردنية قد بدأت تحقيقاتها في الحادث الذي وقع عند معبر الحدود بين الأردن والضفة الغربية المحتلة، وأعلنت السلطات الأردنية مساء الأحد نتائج التحقيقات الأولية في حادث إطلاق النار، وأكدت وزارة الداخلية الأردنية أن منفذ الهجوم هو المواطن الأردني ماهر ذياب حسين الجازي، من سكان منطقة الحسينية في محافظة معان، وكان الجازي يقود شاحنة محملة بالبضائع من الأردن إلى الضفة الغربية عندما وقع الحادث.
في حين أشارت الوزارة إلى أن النتائج الأولية تفيد بأن الحادث كان عملاً فرديًا، ولا تزال التحقيقات جارية للكشف عن جميع التفاصيل، كما يجري التنسيق بين الجهات المعنية لاستلام جثمان منفذ العملية لدفنه في الأردن، وأكدت الوزارة أنه تم الإفراج عن جميع السائقين الأردنيين الذين خضعوا للتحقيق، حيث عادت أكثر من 100 شاحنة إلى المملكة يوم الأحد.
MENAFN09092024000045015839ID1108650566
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.