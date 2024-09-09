غانا تستعد لافتتاح أكبر منجم ذهب بإشراف شركة صينية

(MENAFN
) تستعد غانا لافتتاح أكبر منجم ذهب لها منذ أكثر من عقد، حيث تشرف شركة صينية على هذا المشروع، ويمثل هذا التطور خطوة مهمة للاستثمارات الصينية في إفريقيا، وذلك بعد اختتام منتدى الأعمال الصيني الإفريقي في بكين، وسيتم افتتاح المنجم، الذي تديره شركة تابعة لعملاق التعدين الصيني شاندونغ غولد، في نوفمبر، ومن المتوقع أن يصبح الأكبر في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، التي تعتبر أيضًا أكبر منتج للذهب في القارة.
ووفقًا لمدير عام شركة كاردينال ريسورسز، مارتن آيسي، فإن المشروع، الذي كان قيد التطوير لمدة أربع سنوات، يقترب من الاكتمال، حيث يقع المنجم الجديد في شمال غرب غانا، ومن المتوقع أن ينتج حوالي 358,000 أوقية من الذهب سنويًا، أي ما يزيد عن 10,000 كيلوغرام (22,000 رطل)، ويمثل هذا الإطلاق نقطة تحول لصناعة التعدين في غانا، التي شهدت تراجعًا خلال العقد الماضي.
كما أن آخر منجم كبير بهذا الحجم في غانا تم افتتاحه في عام 2013 من قبل الشركة الأمريكية نيومونت، ومع انتعاش القطاع، أعلنت هيئة المعادن في غانا أيضًا عن خطط لافتتاح ثلاثة مناجم أخرى بحلول عام 2026، بما في ذلك أول منجم لليثيوم في البلاد، ومن المتوقع أن تساهم هذه التطورات الجديدة في زيادة إنتاج الذهب في غانا بأكثر من نصف مليون أوقية سنويًا، مما يعزز مكانتها كأكبر منتج للذهب في إفريقيا، وفي عام 2023، استخرجت غانا أكثر من 4 ملايين أوقية من الذهب، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم أكثر خلال هذا العام.
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