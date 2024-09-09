الداخلية تتابع التحقيقات مع سائقين أردنيين في إسرائيل على خلفية حادثة إطلاق النار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 أيلول ( بترا ) - أعلنت وزارة الداخلية اليوم أن الجهات المعنية تتابع وضع سائقين أردنيين لا يزالا يخضعان للتحقيق في إسرائيل، على خلفية حادثة إطلاق النار التي وقعت على الجانب الآخر من جسر الملك حسين.
وأكدت الوزارة في وقت سابق أنه تم الإفراج عن جميع السائقين الذين تم التحقيق معهم، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت جارية لكشف جميع تفاصيل القضية وأوضحت التحقيقات الأولية أن الحادثة كانت عملاً فردياً.
وعاد نحو 106 شاحنات إلى المملكة بعد الإفراج عن سائقيها، وذلك بعد احتجازهم لفترة قصيرة بسبب حادثة إطلاق النار وما تبعها من إغلاق للمعابر.
--(بترا )
ع ط
09/09/2024 00:12:50
MENAFN09092024000117011021ID1108650485
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