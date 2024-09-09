الاحتلال يهدم منزلا في حزما

MENAFN - Palestine News ) القدس/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلا في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال برفقة آليات ثقيلة اقتحمت منطقة "البيادر" في بلدة حزما، وهدمت منزل المواطن مؤتمن عبد السميع صبيح وهو مكون من طابقين يسكن فيه 6 أفراد، بعد أن أجبرت عائلته على إفراغه.

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام والصوت لتفريق أفراد العائلة والمواطنين في المنطقة، وعرقلة وصول الطلبة إلى مدرستهم مع افتتاح العام الدراسي الجديد.