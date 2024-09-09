الاحتلال يهدم منزلا في حزما

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلا في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال برفقة آليات ثقيلة اقتحمت منطقة "البيادر" في بلدة حزما، وهدمت منزل المواطن مؤتمن عبد السميع صبيح وهو مكون من طابقين يسكن فيه 6 أفراد، بعد أن أجبرت عائلته على إفراغه.
وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام والصوت لتفريق أفراد العائلة والمواطنين في المنطقة، وعرقلة وصول الطلبة إلى مدرستهم مع افتتاح العام الدراسي الجديد.
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