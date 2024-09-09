Monday, 09 September 2024 11:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يهدم منزلا في حزما

9/9/2024 2:17:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلا في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال برفقة آليات ثقيلة اقتحمت منطقة "البيادر" في بلدة حزما، وهدمت منزل المواطن مؤتمن عبد السميع صبيح وهو مكون من طابقين يسكن فيه 6 أفراد، بعد أن أجبرت عائلته على إفراغه.

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام والصوت لتفريق أفراد العائلة والمواطنين في المنطقة، وعرقلة وصول الطلبة إلى مدرستهم مع افتتاح العام الدراسي الجديد.

MENAFN09092024000205011050ID1108650438

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث